https://uz.sputniknews.ru/20230630/uzbekistan-vozmojen-dojd-pogoda-respublika-30-iyunya-36419892.html

Где в Узбекистане возможен дождь — погода на 30 июня

Где в Узбекистане возможен дождь — погода на 30 июня

Синоптики рассказали о погоде в республике на пятницу

2023-06-30T05:08+0500

2023-06-30T05:08+0500

2023-06-30T05:08+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:

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