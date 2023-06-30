Где в Узбекистане возможен дождь — погода на 30 июня
Синоптики рассказали о погоде в республике на пятницу.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Республика Каракалпакстан — небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем 35-40 градусов тепла;
Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 35-40 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 36-41 градус тепла;
Предгорные и горные районы – местами возможен кратковременный дождь, гроза, температура днем 23-28 градусов тепла.