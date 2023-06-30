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https://uz.sputniknews.ru/20230630/uzbekistan-vozmojen-dojd-pogoda-respublika-30-iyunya-36419892.html
Где в Узбекистане возможен дождь — погода на 30 июня
Где в Узбекистане возможен дождь — погода на 30 июня
Синоптики рассказали о погоде в республике на пятницу
2023-06-30T05:08+0500
2023-06-30T05:08+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет. Температура воздуха днем:
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узбекистан погода узгидромет прогноз дождь гроза республика каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области кашкадарьинская сурхандарьинская области горные районы
узбекистан погода узгидромет прогноз дождь гроза республика каракалпакстан хорезмская бухарская навоийская области ташкентская самаркандская джизакская сырдарьинская андижанская наманганская ферганская области кашкадарьинская сурхандарьинская области горные районы

Где в Узбекистане возможен дождь — погода на 30 июня

05:08 30.06.2023
© unsplash.com/Felix MittermeierОблака и молния.
Облака и молния. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2023
© unsplash.com/Felix Mittermeier
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Синоптики рассказали о погоде в республике на пятницу.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков, лишь местами возможен кратковременный дождь, гроза, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Республика Каракалпакстан — небольшая, местами переменная облачность, ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем 35-40 градусов тепла;
Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 35-40 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 36-41 градус тепла;
Предгорные и горные районы – местами возможен кратковременный дождь, гроза, температура днем 23-28 градусов тепла.
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