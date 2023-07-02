https://uz.sputniknews.ru/20230702/tashkent-novyye-marshrut-avtobus-1-iyul-2023-36478234.html

Сколько новых автобусных маршрутов запустили в Ташкенте с начала июля

Сколько новых автобусных маршрутов запустили в Ташкенте с начала июля

В столице Узбекистана появились 3 новых автобусных маршрута. Их обслуживают 19 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.

2023-07-02T18:58+0500

2023-07-02T18:58+0500

2023-07-02T18:58+0500

узбекистан

ташкент

автобусы

маршрут

общество

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте с 1 июля запустили три новых автобусных маршрута, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Цель — обеспечить потребность в пассажирских перевозках.Новые автобусные маршруты:№132 (“Махалля “Янги Дархан” — махалля Ташкент”)Маршрут обслуживают 5 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.№137 (Махалля "Кушкурган" – Барданкуль)Маршрут обслуживают 6 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.№174 (Авиасозлар (Кадышева) – Джумабазар)Маршрут обслуживают 8 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.Ранее Sputnik сообщал об увеличении числа автобусных рейсов из Ташкента до Чарвака.

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