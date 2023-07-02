https://uz.sputniknews.ru/20230702/tashkent-novyye-marshrut-avtobus-1-iyul-2023-36478234.html
Сколько новых автобусных маршрутов запустили в Ташкенте с начала июля
Сколько новых автобусных маршрутов запустили в Ташкенте с начала июля
В столице Узбекистана появились 3 новых автобусных маршрута. Их обслуживают 19 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
2023-07-02T18:58+0500
2023-07-02T18:58+0500
2023-07-02T18:58+0500
узбекистан
ташкент
автобусы
маршрут
общество
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте с 1 июля запустили три новых автобусных маршрута, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".Цель — обеспечить потребность в пассажирских перевозках.Новые автобусные маршруты:№132 (“Махалля “Янги Дархан” — махалля Ташкент”)Маршрут обслуживают 5 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.№137 (Махалля "Кушкурган" – Барданкуль)Маршрут обслуживают 6 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.№174 (Авиасозлар (Кадышева) – Джумабазар)Маршрут обслуживают 8 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.Ранее Sputnik сообщал об увеличении числа автобусных рейсов из Ташкента до Чарвака.
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узбекистан ташкент автобусы маршрут общество
узбекистан ташкент автобусы маршрут общество
Сколько новых автобусных маршрутов запустили в Ташкенте с начала июля
В столице Узбекистана появились 3 новых автобусных маршрута. Их обслуживают 19 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
В Ташкенте с 1 июля запустили три новых автобусных маршрута, сообщает пресс-служба "Тошшахартрансхизмат".
Цель — обеспечить потребность в пассажирских перевозках.
Новые автобусные маршруты:
№132 (“Махалля “Янги Дархан” — махалля Ташкент”)
Маршрут обслуживают 5 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
№137 (Махалля "Кушкурган" – Барданкуль)
Маршрут обслуживают 6 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
№174 (Авиасозлар (Кадышева) – Джумабазар)
Маршрут обслуживают 8 автобусов SAZ LE-60 и Isuzu.
Ранее Sputnik
сообщал об увеличении числа автобусных рейсов из Ташкента до Чарвака.