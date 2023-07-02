https://uz.sputniknews.ru/20230702/uzbekistan-nursultan-roziboyev-boy-ufc-pobeda-las-vegas-36472189.html
Свой первый бой в UFC узбекистанец Нурсултан Розибоев начал с победы – видео
Свой первый бой в UFC узбекистанец Нурсултан Розибоев начал с победы – видео
Спортсмен из Узбекистана 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени вышел в октагон с бразильцем Брунно Феррейрой на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.
2023-07-02T10:36+0500
2023-07-02T10:36+0500
2023-07-02T10:36+0500
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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Нурсултан Розибоев, выступающий в средней весовой категории, свой первый бой в UFC начал с победы.2 июля в 04.00 по ташкентскому времени боец из Узбекистана вышел в октагон (специальная, предназначенная для проведения боев по смешанным единоборствам площадка, представляющая собой клетку-восьмигранник) против Бруно Феррейры, представителя Бразилии. Бой состоялся на арене UFC Apex в американском Лас-Вегасе, в рамках турнира “UFC Fight Night”.За 1 минуту 20 секунд андижанский боец прямым встречным ударом сбил соперника с ног, а затем закрепил успех ударами сверху.Розибоев подписал контракт с UFC в июне.Ранее 29-летний спортсмен провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. 30-летний бразильский соперник Розибоева провел 10 боев и до этого боя не потерпел ни одного поражения.
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спорт узбекистан бой нурсултан рузибоев победа бразилия сша лас-вегас видео
спорт узбекистан бой нурсултан рузибоев победа бразилия сша лас-вегас видео
Свой первый бой в UFC узбекистанец Нурсултан Розибоев начал с победы – видео
Спортсмен из Узбекистана 2 июля в 04.00 по ташкентскому времени вышел в октагон с бразильцем Бруно Феррейрой на арене UFC Apex в Лас-Вегасе.
ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Нурсултан Розибоев, выступающий в средней весовой категории, свой первый бой в UFC начал с победы.
2 июля в 04.00 по ташкентскому времени боец из Узбекистана вышел в октагон (специальная, предназначенная для проведения боев по смешанным единоборствам площадка, представляющая собой клетку-восьмигранник) против Бруно Феррейры, представителя Бразилии. Бой состоялся на арене UFC Apex в американском Лас-Вегасе, в рамках турнира “UFC Fight Night”.
За 1 минуту 20 секунд андижанский боец прямым встречным ударом сбил соперника с ног, а затем закрепил успех ударами сверху.
Розибоев подписал контракт с UFC в июне.
Ранее 29-летний спортсмен провел 46 боев, в 34 из которых одержал победу, включая восемь побед подряд в первом раунде. 30-летний бразильский соперник Розибоева провел 10 боев и до этого боя не потерпел ни одного поражения.