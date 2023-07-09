https://uz.sputniknews.ru/20230709/sekret-odnogo-iz-samyx-vkusnyx-napitkov-tashkentye-monastyrskiy-kvas-36690641.html
В чем секрет одного из самых вкусных напитков в Ташкенте — монастырского кваса
В чем секрет одного из самых вкусных напитков в Ташкенте — монастырского кваса
В женском монастыре в Ташкенте делают квас, который по мнению многих горожан, особенно вкусный. Вот уже 10 лет его делает игуменья Екатерина. 09.07.2023, Sputnik Узбекистан
2023-07-09T14:36+0500
2023-07-09T14:36+0500
2023-07-09T14:36+0500
узбекистан
квас
монастырь
россия
вода
ташкент
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Многие горожане задаются вопросом, в чем секрет этого напитка. Матушка признается, что никакого секрета нет. Сухую закваску она привозит из России, где покупает ее на хлебном заводе. По рецепту также добавляются черный хлеб, сахар и изюм. При этом вода используется своя, монастырская.О том, как делают квас в женском монастыре в Ташкенте — в нашем видео.
узбекистан
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан, видео, квас, монастырь, россия, вода, ташкент
узбекистан, видео, квас, монастырь, россия, вода, ташкент
В чем секрет одного из самых вкусных напитков в Ташкенте — монастырского кваса
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В женском монастыре в Ташкенте делают квас, который по мнению многих горожан, особенно вкусный. Вот уже 10 лет его делает игуменья Екатерина.
Многие горожане задаются вопросом, в чем секрет этого напитка. Матушка признается, что никакого секрета нет. Сухую закваску она привозит из России, где покупает ее на хлебном заводе. По рецепту также добавляются черный хлеб, сахар и изюм. При этом вода используется своя, монастырская.
"Я считаю, что самая большая добродетель — это накормить людей", — говорит игуменья Екатерина.
О том, как делают квас в женском монастыре в Ташкенте — в нашем видео.