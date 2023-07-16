Прямых рейсов из Ташкента до Исык-Кульской области Кыргызстана на сегодняшний день нет. Туристы могут добраться на самолете или автобусе до столицы Кыргызстана – Бишкека, и далее отправиться до побережья Иссык-Куля на автобусе, поезде, маршрутном или обычном такси.
Самолеты из Ташкента в Бишкек летают по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Время в пути - один час десять минут. Стоимость билетов - от 1 млн 268 тыс. сумов и выше.
Автобусы из Ташкента в Бишкек ходят ежедневно. Поездка займет 9 часов 40 минут. Отправляется автобус в 18:00 с автовокзала "Ташкент" (станция метро Алмазар). Проезд стоит 261 тыс. сумов.
Из Бишкека добраться до Иссык-Куля можно на поезде, автобусе, маршрутном или обычном такси.
Поезд Бишкек—Балыкчи выполняет рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям. При этом с 17 июля до 31 августа расписание изменится, и рейс станет ежедневным. Отправляется поезд в 07:40 по бишкекскому времени и доезжает до Иссык-Куля за 4 часа. Поездка в обычном вагоне обойдется для взрослого в 20 тыс. сумов, для ребенка – в 10 тыс. сумов.
В поезде есть также вагон-люкс с панорамными окнами, кондиционером, телевизором и другими услугами. Билет в такой вагон стоит 66 тыс.сумов для взрослого и 33 тыс. сумов для ребенка.
На автобусе из Бишкека в Балыкчи можно добраться за три часа. Рейсы выполняются ежедневно, каждый час, а отправляется автобус со стоянки на Западном автовокзале. Стоимость проезда – от 40 тыс. сумов.
Наиболее популярным способом добраться до побережья у самих кыргызстанцев является маршрутное такси. Маршрутки отправляются ежедневно по мере заполнения с Западного автовокзала. Поездка займет менее 3 часов и будет стоить 46-53 тыс. сумов.
Также доехать из Бишкека до Иссык-Куля можно на такси. По времени такая поездка займет около 2.5 часов и будет стоить 92-132 тыс. сумов.
Жилье на Иссык-Куле можно найти, как говорится, на любой вкус и кошелек: это и большие пансионаты, и уютные гостевые дома, и комнаты у "частников".
Номера:
"компакт" на 2 персоны — от 382 до 659 тыс. сумов
"стандарт" на 2 персоны — от 593 тыс. до 1 млн сумов
семейный таунхаус на 4 персоны — от 1 млн 252 тыс. до 2 млн 370 тыс. сумов
семейный таунхаус на 6 персон — от 1 млн 382 тыс. до 2 млн 632 тыс. сумов
президентские апартаменты до восьми персон — от 3 млн 148 тыс. до 6,5 млн сумов
Условия:
детям до десяти лет проживание бесплатное
дополнительное заселение одного взрослого — от 132 до 198 тыс. сумов.
Бонусы: катание на электромобилях, шезлонги, детские аниматоры, детская дискотека
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту
Номера:
Одноместный — от 393 до 608 тыс. сумов
двухместный — от 714 тыс. до 1 млн 64 тыс. сумов
двухместный "полулюкс" — от 869 тыс. до 1 млн 251 тыс. сумов
двухместный коттедж "стандарт" — от 1 млн 148 тыс. до 1 млн 376 тыс. сумов
четырехместная квартира "люкс" — от 1 млн 370 тыс. до 2 млн 305 тыс. сумов
Условия:
детям до пяти лет проживание бесплатное
дополнительное заселение одного взрослого — от 231 до 297 тыс. сумов.
Бонусы: основное лечение (10 лечебных процедур)
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту
Номера:
двухместный двухкомнатный "семейный люкс" — от 865 до 984 тыс. сумов
двухместный "полулюкс" — от 672 до 870 тыс. сумов
одноместный "стандарт" — от 514 до 626 тыс. сумов
четырехместный "люкс" — от 1 млн 560 тыс. до 2 млн 45 тыс. сумов
двухместный "эконом" в админ. корпусе с с/у на этаже — от 648 до 795 тыс. сумов
Условия:
детям до трех лет без питания — от 173 до 195 тыс. сумов
детям с 4 до 12 лет с питанием — от 289 до 347 тыс. сумов
дополнительное заселение одного взрослого — от 347 до 405 тыс. сумов
Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата
Номера:
Спальный корпус № 5:
двух-, трехместный "стандарт" — от 263 до 329 тыс. сумов
двухместный "люкс" — от 355 до 460 тыс. сумов
Спальный корпус № 1:
двух-, трехместный "стандарт" — от 289 до 395 тыс. сумов
двух-, четырехместный "люкс" — от 395 до 526 тыс. сумов
Условия:
детям до семи лет проживание бесплатное
дополнительное заселение одного взрослого — от 197 до 395 тыс. сумов
Питание трехразовое входит в стоимость
Бонусы: комплексное лечение (пять процедур по назначению врача)
Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата
Номера:
"Стандарт" на 2 персоны — от 816 тыс. сумов
Улучшенный номер на 2 персоны — от 1 млн 053 тыс. сумов
Улучшенный номер в коттедже на 2 персоны - от 1 млн 185 тыс. сумов
Семейный коттедж на 4 персоны — от 1 млн 909 тыс. сумов
Условия:
детям до 3 лет проживание бесплатное
дополнительное заселение одного взрослого — 466 тыс. сумов
Бонусы входят в стоимость: бассейн, парковка, тренажерный зал, детский клуб, шезлонги и тенты на пляже, настольный теннис.
За дополнительную плату: сауна, бильярд, караоке, массаж.
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Бостери
Номера:
одноместный — от 263 до 685 тыс. сумов
двухместный "стандарт" — от 395 до 526 тыс. сумов
двухместный коттедж "стандарт" — от 529 до 856 тыс. сумов
четырехместный "стандарт" — от 856 тыс. до 1 млн 119 тыс. сумов
двухместный "люкс" — от 724 до 922 тыс. сумов
трехместный "люкс" — от 987 тыс. до 1 млн 251 тыс. сумов
четырехместные апартаменты — от 1 млн 185 тыс. до 1 млн 646 тыс. сумов
Условия:
дополнительное заселение взрослого — 118 тыс. сумов
Бонусы: бассейн
Адрес: Иссык-Кульская область, г. Чолпон-Ата
Самым бюджетным вариантом проживания являются "частники". В сезон снять комнату в частном доме можно за 65-197 тыс. сумов в зависимости от условий.
Есть более комфортное и дорогое размещение: можно снять целиком коттедж, квартиру или заселиться в гостевой дом.
Гостевой дом у хозяйки Нургуль
Стоимость недельного проживания на двоих: от 1.5 млн сумов
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Боконбаево
Количество комнат: 1 (завтрак включен)
Трехкомнатная квартира
Стоимость недельного проживания на двоих: 6.5 млн сумов
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Боконбаево
Вилла
Стоимость недельного проживания на двоих: 8.6 млн сумов
Адрес: Иссык-Кульская область, с. Булан-Соготту
Количество комнат: 2 (завтрак включен)
Взыскательные туристы могут взять сразу готовый тур на Иссык-Куль, в котором будут уже предусмотрены и дорога до побережья озера из Ташкента, и проживание с питанием в пансионате.
Пакетный тур включает в себя:
- Проживание в отеле (2-3-4 местные номера)
- Автобус в обе стороны
- Трехразовое питание
- Сопровождающий
- Сервисное обслуживание
Даты выездов:
11 – 20 августа (3 млн 471 тыс. сумов)
18 – 27 августа (3 млн 471тыс. сумов)
25 августа – 2 сентября (2 млн 892 тыс. сумов)
Бонусы: 5-процентная скидка детям до 10 лет, детям до 3-х лет бесплатно
Стоимость тура: от 4 млн 952 тыс. сумов
В тур включено:
- Проживание в отеле
- Автобус в обе стороны
- Питание (завтрак-обед-ужин)
- Сопровождающий
- Медицинская страховка
- Услуги фирмы
Даты заездов:
Каждый понедельник
Бонусы: Конная прогулка в Чон-Кемине
Стоимость тура: от 3 млн 355 тыс. сумов
В тур включено:
- Трансфер (спальный автобус)
- Проживание в отеле
- Питание
- Сопровождение 24/7
Даты заездов:
17.07-25.07 - 3 млн 818 тыс. сумов
24.07-01.08 - 3 млн 818 тыс. сумов
31.07-11.08 - 4 млн 860 тыс. сумов
10.08-18.08 - 3 млн 355 тыс. сумов
17.08-28.08 - 3 млн 934 тыс. /4 млн 397 тыс. сумов
27.08-04.09 - 3 млн 355 тыс. сумов
Бонусы: Скидка $50 детям до 12 лет, детям до 3-х лет бесплатно
* Все цены в материале ориентировочные и соответствуют курсу валют на день публикации
** Все данные взяты из открытых источников