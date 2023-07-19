Как абрикосы действуют на сердце — врач
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Эти плоды могут стать дополнительным источником калия для сердечной мышцы.
Многие считают, что абрикосы обязательно нужно употреблять пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так ли это, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Асият Хачирова радио Sputnik.
"Абрикос – это хороший фрукт, он содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно. Поэтому есть мнение, что абрикосы обязательно нужно употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это и правда, и неправда. Если у человека уже есть заболевание, абрикосами мы его не вылечим, но фрукт будет хорошим дополнительным источником калия. При этом норму калия для сердца одними абрикосами не доберешь", – объяснила специалист.
Также она рассказала, какую долю в рационе должны занимать абрикосы.
"Есть такая гипотеза, что человек с излишней массой тела склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, к сахарному диабету, и поэтому ему противопоказано более 400 граммов фруктов в день, потому что это большая углеводная нагрузка. Средняя ежедневная порция абрикосов – 100-150 граммов” — уточнила Хачирова.
В заключение она напомнила, что доля фруктов и овощей должна составлять ровно половину здорового рациона, четверть – углеводы и четверть – белки.
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