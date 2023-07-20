https://uz.sputniknews.ru/20230720/frukty-zloupotrebleniye-opasnost-vrach-rekomendatsii-37028183.html

Чем опасно злоупотребление фруктами — врач

Чем опасно злоупотребление фруктами — врач

Большое количество фруктозы может привести к сахарному диабету.

2023-07-20T22:04+0500

2023-07-20T22:04+0500

2023-07-20T22:04+0500

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Лето — сезон фруктов. Видя такое изобилие ароматных плодов на рынках и в магазинах, многие люди налегают на фрукты, считая, что можно запастись витаминами впрок и даже заменяют ими полноценный прием пищи. Почему вредно употреблять фрукты в большом количестве рассказал врач Роман Иванов радио Sputnik.Он напомнил, что плоды содержат фруктозу, большое количество которой может спровоцировать развитие диабета. Кроме того, переедание свежих фруктов может вызвать расстройство пищеварения, в том числе вздутие живота и повышенное газообразование.В заключение он призвал всех любителей фруктов соблюдать умеренность. Только в этом случае их употребление принесет удовольствие и пользу.Ранее врач объяснил, что происходит с вашим сердцем, когда вы едите абрикосы.

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здоровье заболевания мнение эксперта фрукты правильное питание