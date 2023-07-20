Чем опасно злоупотребление фруктами — врач
© Sputnik / Дилислом ОтабековФрукты на рынке в Ташкенте
© Sputnik / Дилислом Отабеков
Большое количество фруктозы может привести к сахарному диабету.
Лето — сезон фруктов. Видя такое изобилие ароматных плодов на рынках и в магазинах, многие люди налегают на фрукты, считая, что можно запастись витаминами впрок и даже заменяют ими полноценный прием пищи. Почему вредно употреблять фрукты в большом количестве рассказал врач Роман Иванов радио Sputnik.
© Depositphotos.com / FuzzbonesОткрытый холодильник с продуктами
Открытый холодильник с продуктами
© Depositphotos.com / Fuzzbones
"Врачи рекомендуют есть фрукты ежедневно. В рационе им отводится 15%, еще 20% — овощам, 25% — молочным продуктам, 30% — злаковым, 10% — мясным и бобовым продуктам. Такое соотношение объясняется балансом веществ, необходимых для поддержания нормального обмена веществ в нашем организме. Именно поэтому не стоит заменять фруктами другую еду, ведь такая диета может привести к опасному дефициту белков, жиров, витаминов и минералов", — объяснил специалист.
Он напомнил, что плоды содержат фруктозу, большое количество которой может спровоцировать развитие диабета. Кроме того, переедание свежих фруктов может вызвать расстройство пищеварения, в том числе вздутие живота и повышенное газообразование.
"В некоторых случаях проявляется псевдоаллергическая реакция, то есть чувствительность организма к биологически активным веществам: гистамину и тирамину (есть в бананах, ананасах, киви, цитрусовых, грушах, персиках, яблоках) или салицилатам (есть в клубнике, вишне, абрикосе и груше). Симптомы такой реакции похожи на проявления аллергии. Покраснение кожи, крапивница, отеки слизистых, тошнота, диарея, иногда астматические приступы", — добавил эксперт.
В заключение он призвал всех любителей фруктов соблюдать умеренность. Только в этом случае их употребление принесет удовольствие и пользу.
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