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Как спасаются от жары животные в разных странах
Как спасаются от жары животные в разных странах
Жара — серьезное испытание для всех живых существ. В разгар лета, когда столбик термометра переваливает за сорокоградусную отметку, и люди и звери ищут спасительную прохладу.
2023-07-25T14:08+0500
2023-07-25T14:08+0500
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Но, если в распоряжении человека есть прохладный душ, бассейн, вентиляторы, кондиционеры, напитки со льдом и мороженое, то животным в дикой природе в своем желании охладиться приходится проявлять находчивость, а домашним питомцам и обитателям зоопарков — ждать помощи от людей.
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фото зоопарк это интересно ташкентский зоопарк дикие животные животные жара в мире общество
фото зоопарк это интересно ташкентский зоопарк дикие животные животные жара в мире общество

Как спасаются от жары животные в разных странах

14:08 25.07.2023
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Жара — серьезное испытание для всех живых существ. В разгар лета, когда столбик термометра переваливает за сорокоградусную отметку, и люди, и звери ищут спасительную прохладу.
Но, если в распоряжении человека есть прохладный душ, бассейн, вентиляторы, кондиционеры, напитки со льдом и мороженое, то животным в дикой природе в своем желании охладиться приходится проявлять находчивость, а домашним питомцам и обитателям зоопарков — ждать помощи от людей.
© AP Photo / Manu Fernandez

Орангутан в жаркий день лакомится мороженым в зоопарке Мадрида, Испания. Для здешних обитателей готовят фруктовое, овощное и рыбное мороженое. Кроме того, сотрудники зоосада в течение дня поливают вольеры водой и запускают животных в специальные бассейны и душевые кабины, чтобы те легче переносили жару.

Орангутан в жаркий день лакомится мороженым в зоопарке Мадрида, Испания. Для здешних обитателей готовят фруктовое, овощное и рыбное мороженое. Кроме того, сотрудники зоосада в течение дня поливают вольеры водой и запускают животных в специальные бассейны и душевые кабины, чтобы те легче переносили жару. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AP Photo / Manu Fernandez

Орангутан в жаркий день лакомится мороженым в зоопарке Мадрида, Испания. Для здешних обитателей готовят фруктовое, овощное и рыбное мороженое. Кроме того, сотрудники зоосада в течение дня поливают вольеры водой и запускают животных в специальные бассейны и душевые кабины, чтобы те легче переносили жару.

© AP Photo / Emilio Morenatti

Женщина с собакой на пляже в Барселоне, Испания. Пляжей для владельцев домашних животных в столице Каталонии становится все больше. Таким образом, Городской совет Барселоны идет навстречу многочисленным просьбам любителей собак. Некоторые из таких пляжей оснащают удобными душевыми кабинами, туалетами и источниками питьевой воды для собак и их владельцев.

Женщина с собакой на пляже в Барселоне, Испания. Пляжей для владельцев домашних животных в столице Каталонии становится все больше. Таким образом, Городской совет Барселоны идет навстречу многочисленным просьбам любителей собак. Некоторые из таких пляжей оснащают удобными душевыми кабинами, туалетами и источниками питьевой воды для собак и их владельцев. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AP Photo / Emilio Morenatti

Женщина с собакой на пляже в Барселоне, Испания. Пляжей для владельцев домашних животных в столице Каталонии становится все больше. Таким образом, Городской совет Барселоны идет навстречу многочисленным просьбам любителей собак. Некоторые из таких пляжей оснащают удобными душевыми кабинами, туалетами и источниками питьевой воды для собак и их владельцев.

© AP Photo / Andy Wong

Кошачьи лемуры дремлют, спасаясь от жары под обеденным столом в пекинском зоопарке. В дни аномально высоких температур животным здесь предлагают кусочки охлажденных фруктов и льда. Трапеза заканчивается охлаждающим душем. На парковых деревьях установили водяные опрыскиватели, снижающие температуру на 6-7 градусов.

 Кошачьи лемуры дремлют, спасаясь от жары под обеденным столом в пекинском зоопарке. В дни аномально высоких температур животным здесь предлагают кусочки охлажденных фруктов и льда. Трапеза заканчивается охлаждающим душем. На парковых деревьях установили водяные опрыскиватели, снижающие температуру на 6-7 градусов. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AP Photo / Andy Wong

Кошачьи лемуры дремлют, спасаясь от жары под обеденным столом в пекинском зоопарке. В дни аномально высоких температур животным здесь предлагают кусочки охлажденных фруктов и льда. Трапеза заканчивается охлаждающим душем. На парковых деревьях установили водяные опрыскиватели, снижающие температуру на 6-7 градусов.

© AFP 2023 / Robert Atanasovski

Слон ест арбуз в зоопарке Скопье, в Северной Македонии. Но замороженные фрукты в меню — не единственный способ помочь в жаркие дни слонам. Смотрители зоопарка устраивают им освежающий душ из пожарного шланга.

Слон ест арбуз в зоопарке Скопье, в Северной Македонии. Но замороженные фрукты в меню — не единственный способ помочь в жаркие дни слонам. Смотрители зоопарка устраивают им освежающий душ из пожарного шланга. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2023 / Robert Atanasovski

Слон ест арбуз в зоопарке Скопье, в Северной Македонии. Но замороженные фрукты в меню — не единственный способ помочь в жаркие дни слонам. Смотрители зоопарка устраивают им освежающий душ из пожарного шланга.

© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Бегемот ест замороженный арбуз в римском биопарке. Замороженное угощение также здесь получают макаки, лемуры и бурые медведи. Работники зоопарка утверждают, что это не только спасает зверей от зноя, но развивает их умственную активность, а также помогает поддерживать хорошую физическую форму. Ведь им нужно проявлять смекалку, чтобы достать фрукты и овощи, спрятанные внутри мороженого.

 Бегемот ест замороженный арбуз в римском биопарке. Замороженное угощение также здесь получают макаки, лемуры и бурые медведи. Работники зоопарка утверждают, что это не только спасает зверей от зноя, но развивает их умственную активность, а также помогает поддерживать хорошую физическую форму. Ведь им нужно проявлять смекалку, чтобы достать фрукты и овощи, спрятанные внутри мороженого. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Tiziana Fabi

Бегемот ест замороженный арбуз в римском биопарке. Замороженное угощение также здесь получают макаки, лемуры и бурые медведи. Работники зоопарка утверждают, что это не только спасает зверей от зноя, но развивает их умственную активность, а также помогает поддерживать хорошую физическую форму. Ведь им нужно проявлять смекалку, чтобы достать фрукты и овощи, спрятанные внутри мороженого.

© AFP 2023 / Farooq Naeem

Дрессировщик поит свою обезьяну на улице пакистанского города Равалпинди. Для пакистанцев, которые разводят и дрессируют обезьян, они — важный источник дохода. Нередко обезьяна, умеющая танцевать и выполнять разные трюки, кормит всю семью хозяина.

Дрессировщик поит свою обезьяну на улице пакистанского города Равалпинди. Для пакистанцев, которые разводят и дрессируют обезьян, они — важный источник дохода. Нередко обезьяна, умеющая танцевать и выполнять разные трюки, кормит всю семью хозяина. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2023 / Farooq Naeem

Дрессировщик поит свою обезьяну на улице пакистанского города Равалпинди. Для пакистанцев, которые разводят и дрессируют обезьян, они — важный источник дохода. Нередко обезьяна, умеющая танцевать и выполнять разные трюки, кормит всю семью хозяина.

© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

Лошадь укрывается от солнца в заброшенном доме в деревне Добруджа на юго-востоке Румынии. Лошади — теплокровные животные, поэтому они легче переносят холодную погоду. А в жару, как и люди, они могут получить ожоги, если слишком долго будут находиться на солнце. Особенно восприимчивы к воздействию солнечных лучей животные белого и серого окраса.

Лошадь укрывается от солнца в заброшенном доме в деревне Добруджа на юго-востоке Румынии. Лошади — теплокровные животные, поэтому они легче переносят холодную погоду. А в жару, как и люди, они могут получить ожоги, если слишком долго будут находиться на солнце. Особенно восприимчивы к воздействию солнечных лучей животные белого и серого окраса. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu

Лошадь укрывается от солнца в заброшенном доме в деревне Добруджа на юго-востоке Румынии. Лошади — теплокровные животные, поэтому они легче переносят холодную погоду. А в жару, как и люди, они могут получить ожоги, если слишком долго будут находиться на солнце. Особенно восприимчивы к воздействию солнечных лучей животные белого и серого окраса.

© AP Photo / Damian Dovarganes

Пока собака северной породы, которая тяжело переносит жару, пьет из общественного фонтана в Лос-Анджелесе, США, ее владелец смачивает ей шерсть водой из бутылки.

Пока собака северной породы, которая тяжело переносит жару, пьет из общественного фонтана в Лос-Анджелесе, США, ее владелец смачивает ей шерсть водой из бутылки. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AP Photo / Damian Dovarganes

Пока собака северной породы, которая тяжело переносит жару, пьет из общественного фонтана в Лос-Анджелесе, США, ее владелец смачивает ей шерсть водой из бутылки.

© AFP 2023 / Mahmud Hams

Мужчина охлаждает коня в жаркий летний день в городе Газа в Палестине, вместе с ним заряжаясь энергией моря.

 Мужчина охлаждает коня в жаркий летний день в городе Газа в Палестине, вместе с ним заряжаясь энергией моря. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2023 / Mahmud Hams

Мужчина охлаждает коня в жаркий летний день в городе Газа в Палестине, вместе с ним заряжаясь энергией моря.

© AP Photo / Wilfredo Lee

Азиатский слон держит хобот над водой, наслаждаясь купанием в жаркий день в зоопарке Майами. Слоны отлично плавают. Известен случай, когда в 1906 году старый слон, развлекавший публику в парке острова, расположенного к югу от Нью-Йорка, решил сбежать на волю и переплыл пролив шириной 70 км.

 Азиатский слон держит хобот над водой, наслаждаясь купанием в жаркий день в зоопарке Майами. Слоны отлично плавают. Известен случай, когда в 1906 году старый слон, развлекавший публику в парке острова, расположенного к югу от Нью-Йорка, решил сбежать на волю и переплыл пролив шириной 70 км. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AP Photo / Wilfredo Lee

Азиатский слон держит хобот над водой, наслаждаясь купанием в жаркий день в зоопарке Майами. Слоны отлично плавают. Известен случай, когда в 1906 году старый слон, развлекавший публику в парке острова, расположенного к югу от Нью-Йорка, решил сбежать на волю и переплыл пролив шириной 70 км.

© Ташкентский зоопарк

Детеныш антилопы в ташкентском зоопарке. Если в дикой природе антилопы не высовывают нос в неблагоприятное для прогулок время, в зоопарке при такой погоде сотрудники стараются обеспечить животным максимально комфортные условия. В каждом вольере есть возможность укрыться в тени, смотрители следят, чтобы в поилках было достаточно воды, а в меню — зелени, а также свежих и сочных овощей и фруктов.

Детеныш антилопы в ташкентском зоопарке. Если в дикой природе антилопы не высовывают нос в неблагоприятное для прогулок время, в зоопарке при такой погоде сотрудники стараются обеспечить животным максимально комфортные условия. В каждом вольере есть возможность укрыться в тени, смотрители следят, чтобы в поилках было достаточно воды, а в меню — зелени, а также свежих и сочных овощей и фруктов. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Ташкентский зоопарк

Детеныш антилопы в ташкентском зоопарке. Если в дикой природе антилопы не высовывают нос в неблагоприятное для прогулок время, в зоопарке при такой погоде сотрудники стараются обеспечить животным максимально комфортные условия. В каждом вольере есть возможность укрыться в тени, смотрители следят, чтобы в поилках было достаточно воды, а в меню — зелени, а также свежих и сочных овощей и фруктов.

© Ташкентский зоопарк

Бегемот в ташкентском зоопарке спасается от жары при помощи водных процедур. Бегемот по имени Аврал родился в николаевском зоопарке, но за 24 года жизни в Узбекистане привык к жаре, тем более, что бассейн всегда рядом.

Бегемот в ташкентском зоопарке спасается от жары при помощи водных процедур. Бегемот по имени Аврал родился в николаевском зоопарке, но за 24 года жизни в Узбекистане привык к жаре, тем более, что бассейн всегда рядом. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Ташкентский зоопарк

Бегемот в ташкентском зоопарке спасается от жары при помощи водных процедур. Бегемот по имени Аврал родился в николаевском зоопарке, но за 24 года жизни в Узбекистане привык к жаре, тем более, что бассейн всегда рядом.

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