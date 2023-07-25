Как спасаются от жары животные в разных странах
Орангутан в жаркий день лакомится мороженым в зоопарке Мадрида, Испания. Для здешних обитателей готовят фруктовое, овощное и рыбное мороженое. Кроме того, сотрудники зоосада в течение дня поливают вольеры водой и запускают животных в специальные бассейны и душевые кабины, чтобы те легче переносили жару.
Орангутан в жаркий день лакомится мороженым в зоопарке Мадрида, Испания. Для здешних обитателей готовят фруктовое, овощное и рыбное мороженое. Кроме того, сотрудники зоосада в течение дня поливают вольеры водой и запускают животных в специальные бассейны и душевые кабины, чтобы те легче переносили жару.
Женщина с собакой на пляже в Барселоне, Испания. Пляжей для владельцев домашних животных в столице Каталонии становится все больше. Таким образом, Городской совет Барселоны идет навстречу многочисленным просьбам любителей собак. Некоторые из таких пляжей оснащают удобными душевыми кабинами, туалетами и источниками питьевой воды для собак и их владельцев.
Женщина с собакой на пляже в Барселоне, Испания. Пляжей для владельцев домашних животных в столице Каталонии становится все больше. Таким образом, Городской совет Барселоны идет навстречу многочисленным просьбам любителей собак. Некоторые из таких пляжей оснащают удобными душевыми кабинами, туалетами и источниками питьевой воды для собак и их владельцев.
Кошачьи лемуры дремлют, спасаясь от жары под обеденным столом в пекинском зоопарке. В дни аномально высоких температур животным здесь предлагают кусочки охлажденных фруктов и льда. Трапеза заканчивается охлаждающим душем. На парковых деревьях установили водяные опрыскиватели, снижающие температуру на 6-7 градусов.
Кошачьи лемуры дремлют, спасаясь от жары под обеденным столом в пекинском зоопарке. В дни аномально высоких температур животным здесь предлагают кусочки охлажденных фруктов и льда. Трапеза заканчивается охлаждающим душем. На парковых деревьях установили водяные опрыскиватели, снижающие температуру на 6-7 градусов.
Слон ест арбуз в зоопарке Скопье, в Северной Македонии. Но замороженные фрукты в меню — не единственный способ помочь в жаркие дни слонам. Смотрители зоопарка устраивают им освежающий душ из пожарного шланга.
Слон ест арбуз в зоопарке Скопье, в Северной Македонии. Но замороженные фрукты в меню — не единственный способ помочь в жаркие дни слонам. Смотрители зоопарка устраивают им освежающий душ из пожарного шланга.
Бегемот ест замороженный арбуз в римском биопарке. Замороженное угощение также здесь получают макаки, лемуры и бурые медведи. Работники зоопарка утверждают, что это не только спасает зверей от зноя, но развивает их умственную активность, а также помогает поддерживать хорошую физическую форму. Ведь им нужно проявлять смекалку, чтобы достать фрукты и овощи, спрятанные внутри мороженого.
Бегемот ест замороженный арбуз в римском биопарке. Замороженное угощение также здесь получают макаки, лемуры и бурые медведи. Работники зоопарка утверждают, что это не только спасает зверей от зноя, но развивает их умственную активность, а также помогает поддерживать хорошую физическую форму. Ведь им нужно проявлять смекалку, чтобы достать фрукты и овощи, спрятанные внутри мороженого.
Дрессировщик поит свою обезьяну на улице пакистанского города Равалпинди. Для пакистанцев, которые разводят и дрессируют обезьян, они — важный источник дохода. Нередко обезьяна, умеющая танцевать и выполнять разные трюки, кормит всю семью хозяина.
Дрессировщик поит свою обезьяну на улице пакистанского города Равалпинди. Для пакистанцев, которые разводят и дрессируют обезьян, они — важный источник дохода. Нередко обезьяна, умеющая танцевать и выполнять разные трюки, кормит всю семью хозяина.
Лошадь укрывается от солнца в заброшенном доме в деревне Добруджа на юго-востоке Румынии. Лошади — теплокровные животные, поэтому они легче переносят холодную погоду. А в жару, как и люди, они могут получить ожоги, если слишком долго будут находиться на солнце. Особенно восприимчивы к воздействию солнечных лучей животные белого и серого окраса.
Лошадь укрывается от солнца в заброшенном доме в деревне Добруджа на юго-востоке Румынии. Лошади — теплокровные животные, поэтому они легче переносят холодную погоду. А в жару, как и люди, они могут получить ожоги, если слишком долго будут находиться на солнце. Особенно восприимчивы к воздействию солнечных лучей животные белого и серого окраса.
Пока собака северной породы, которая тяжело переносит жару, пьет из общественного фонтана в Лос-Анджелесе, США, ее владелец смачивает ей шерсть водой из бутылки.
Пока собака северной породы, которая тяжело переносит жару, пьет из общественного фонтана в Лос-Анджелесе, США, ее владелец смачивает ей шерсть водой из бутылки.
Мужчина охлаждает коня в жаркий летний день в городе Газа в Палестине, вместе с ним заряжаясь энергией моря.
Мужчина охлаждает коня в жаркий летний день в городе Газа в Палестине, вместе с ним заряжаясь энергией моря.
Азиатский слон держит хобот над водой, наслаждаясь купанием в жаркий день в зоопарке Майами. Слоны отлично плавают. Известен случай, когда в 1906 году старый слон, развлекавший публику в парке острова, расположенного к югу от Нью-Йорка, решил сбежать на волю и переплыл пролив шириной 70 км.
Азиатский слон держит хобот над водой, наслаждаясь купанием в жаркий день в зоопарке Майами. Слоны отлично плавают. Известен случай, когда в 1906 году старый слон, развлекавший публику в парке острова, расположенного к югу от Нью-Йорка, решил сбежать на волю и переплыл пролив шириной 70 км.
Детеныш антилопы в ташкентском зоопарке. Если в дикой природе антилопы не высовывают нос в неблагоприятное для прогулок время, в зоопарке при такой погоде сотрудники стараются обеспечить животным максимально комфортные условия. В каждом вольере есть возможность укрыться в тени, смотрители следят, чтобы в поилках было достаточно воды, а в меню — зелени, а также свежих и сочных овощей и фруктов.
Детеныш антилопы в ташкентском зоопарке. Если в дикой природе антилопы не высовывают нос в неблагоприятное для прогулок время, в зоопарке при такой погоде сотрудники стараются обеспечить животным максимально комфортные условия. В каждом вольере есть возможность укрыться в тени, смотрители следят, чтобы в поилках было достаточно воды, а в меню — зелени, а также свежих и сочных овощей и фруктов.
Бегемот в ташкентском зоопарке спасается от жары при помощи водных процедур. Бегемот по имени Аврал родился в николаевском зоопарке, но за 24 года жизни в Узбекистане привык к жаре, тем более, что бассейн всегда рядом.
Бегемот в ташкентском зоопарке спасается от жары при помощи водных процедур. Бегемот по имени Аврал родился в николаевском зоопарке, но за 24 года жизни в Узбекистане привык к жаре, тем более, что бассейн всегда рядом.