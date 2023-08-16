https://uz.sputniknews.ru/20230816/organizm-ovoshchi-kabachki-37894938.html

Что происходит с организмом, когда вы едите кабачки

Что происходит с организмом, когда вы едите кабачки

Сезон кабачков в самом разгаре. Плодородный овощ поможет вам бороться с лишним весом, отеками и морщинами.

2023-08-16T07:03+0500

2023-08-16T07:03+0500

2023-08-16T07:03+0500

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здоровье

овощи

кабачки

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Низкокалорийный, богатый на клетчатку и пищевые волокна кабачок врачи-гастроэнтерологи называют лекарством от болезней ЖКТ. По своей сути, кабачок – природная губка: впитывает все вредные токсины и остатки пищи. Но при этом его употребление не вызывает неприятных последствий – вроде вздутия живота и других проблем с желудком и кишечником.Так в чем же польза и вред кабачка – попробовал разобраться Sputnik Беларусь.Кабачок со знаком плюсКабачок содержит большую концентрацию витамина С, стимулирующего выработку коллагена, который улучшает состояние кожи. Витамин А, который также присутствует в овоще, делает кожу упругой, выравнивает цвет лица и борется с процессами старения.А вот калий, магний и другие "полезности" кабачка помогают сердцу, мозгу и печени оставаться здоровыми и работать без сбоев.Еще одно неоспоримое преимущество кабачка – способность понижать уровень холестерина в крови, очищать печень от алкоголя и жирной еды. Так что кабачок после застолья – это точно то, что доктор прописал.Кабачок считается волшебным овощем красоты: овощ борется с целлюлитом, отеками и лишними килограммами. Достаточно просто заменить ужин на блюдо из кабачка.Кабачок со знаком минусКабачок – овощ с минимальными противопоказаниями, но такие все же существуют. Прежде всего, это индивидуальная непереносимость.Также с кабачком нужно быть осторожнее в период обострения болезней ЖКТ. В такой момент его нужно употреблять только без кожицы и в обработанном виде. В сыром виде кабачок противопоказан людям, страдающим от повышенной секреции желудочного сока.Читайте также:

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