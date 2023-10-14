https://uz.sputniknews.ru/20231014/v-tashkente-proshel-tatarcha-diktant--foto-39959530.html

В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото

В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото

Во Всемирной образовательной акции на татарском языке приняли участие более 200 узбекистанцев.

2023-10-14T13:48+0500

2023-10-14T13:48+0500

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россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант", сообщает Татарский общественный культурно-просветительный центр Ташкента.Возраст самой маленькой участницы 5 лет, самой взрослой — 80.Текст диктанта зачитывали заслуженный работник культуры Татарстана Райхан Манняпова и заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова.К акции присоединились представители татарских культурных центров в Бухаре, Самарканде, Джизаке, Янгиюле, Карши, Ургене, Фергане и Навои.Диктант проходил в онлайн режиме в Telegram-канале центра, более 2 000 подписчиков которого могли присоединиться к нему напрямую из дома или с работы.Одновременно диктант зачитывали по телевизору на телеканале ТНВ-Планета.Эта акция добровольная и бесплатная. Участвовать в ней может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в восьмой раз.Узбекистан – одно из государств, где проживает наибольшее количество татар за пределами России, здесь их более 300 тысяч. Самые крупные диаспоры находятся в Ташкентской и Самаркандской областях.

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