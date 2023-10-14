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https://uz.sputniknews.ru/20231014/v-tashkente-proshel-tatarcha-diktant--foto-39959530.html
В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото
В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото
Во Всемирной образовательной акции на татарском языке приняли участие более 200 узбекистанцев.
2023-10-14T13:48+0500
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россотрудничество
ташкент
диктант
общество
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант", сообщает Татарский общественный культурно-просветительный центр Ташкента.Возраст самой маленькой участницы 5 лет, самой взрослой — 80.Текст диктанта зачитывали заслуженный работник культуры Татарстана Райхан Манняпова и заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова.К акции присоединились представители татарских культурных центров в Бухаре, Самарканде, Джизаке, Янгиюле, Карши, Ургене, Фергане и Навои.Диктант проходил в онлайн режиме в Telegram-канале центра, более 2 000 подписчиков которого могли присоединиться к нему напрямую из дома или с работы.Одновременно диктант зачитывали по телевизору на телеканале ТНВ-Планета.Эта акция добровольная и бесплатная. Участвовать в ней может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в восьмой раз.Узбекистан – одно из государств, где проживает наибольшее количество татар за пределами России, здесь их более 300 тысяч. Самые крупные диаспоры находятся в Ташкентской и Самаркандской областях.
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россотрудничество ташкент диктант общество
россотрудничество ташкент диктант общество

В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото

13:48 14.10.2023 (обновлено: 14:00 14.10.2023)
© Татарский общественный культурно-просветительный центр Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции Татарча диктант. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
© Татарский общественный культурно-просветительный центр
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Во Всемирной образовательной акции на татарском языке участвовали более 200 узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант", сообщает Татарский общественный культурно-просветительный центр Ташкента.
© Татарский общественный культурно-просветительный центр Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции Татарча диктант. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
© Татарский общественный культурно-просветительный центр
Возраст самой маленькой участницы 5 лет, самой взрослой — 80.
© Татарский общественный культурно-просветительный центр Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции Татарча диктант. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2023
Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
© Татарский общественный культурно-просветительный центр
Текст диктанта зачитывали заслуженный работник культуры Татарстана Райхан Манняпова и заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова.
К акции присоединились представители татарских культурных центров в Бухаре, Самарканде, Джизаке, Янгиюле, Карши, Ургене, Фергане и Навои.
Диктант проходил в онлайн режиме в Telegram-канале центра, более 2 000 подписчиков которого могли присоединиться к нему напрямую из дома или с работы.
Одновременно диктант зачитывали по телевизору на телеканале ТНВ-Планета.
Эта акция добровольная и бесплатная. Участвовать в ней может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в восьмой раз.
Узбекистан – одно из государств, где проживает наибольшее количество татар за пределами России, здесь их более 300 тысяч. Самые крупные диаспоры находятся в Ташкентской и Самаркандской областях.
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