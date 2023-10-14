В Ташкенте прошел "Татарча диктант" — фото
13:48 14.10.2023 (обновлено: 14:00 14.10.2023)
© Татарский общественный культурно-просветительный центр Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
© Татарский общественный культурно-просветительный центр
Во Всемирной образовательной акции на татарском языке участвовали более 200 узбекистанцев.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сегодня по всему Узбекистану более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант", сообщает Татарский общественный культурно-просветительный центр Ташкента.
© Татарский общественный культурно-просветительный центр Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
© Татарский общественный культурно-просветительный центр
Возраст самой маленькой участницы 5 лет, самой взрослой — 80.
© Татарский общественный культурно-просветительный центр Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
Сегодня по всему Узбекистане более 200 человек приняли участие в ежегодной Всемирной акции "Татарча диктант".
© Татарский общественный культурно-просветительный центр
Текст диктанта зачитывали заслуженный работник культуры Татарстана Райхан Манняпова и заслуженная артистка Татарстана и Башкортостана Феруза Халдарова.
К акции присоединились представители татарских культурных центров в Бухаре, Самарканде, Джизаке, Янгиюле, Карши, Ургене, Фергане и Навои.
Диктант проходил в онлайн режиме в Telegram-канале центра, более 2 000 подписчиков которого могли присоединиться к нему напрямую из дома или с работы.
Одновременно диктант зачитывали по телевизору на телеканале ТНВ-Планета.
Эта акция добровольная и бесплатная. Участвовать в ней может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения и интересов. В этом году акция проходит в восьмой раз.
Узбекистан – одно из государств, где проживает наибольшее количество татар за пределами России, здесь их более 300 тысяч. Самые крупные диаспоры находятся в Ташкентской и Самаркандской областях.