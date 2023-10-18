https://uz.sputniknews.ru/20231018/botanicheskiy-sad-80-let-berejet-tashkent-video-40079839.html

"Легкие города" — Ботанический сад 80 лет бережет Ташкент

"Легкие города" — Ботанический сад 80 лет бережет Ташкент

Ташкентский ботанический сад с момента открытия и по сей день остается отдушиной для городских жителей, бережет Ташкент

2023-10-18T20:38+0500

2023-10-18T20:38+0500

2023-10-18T20:38+0500

узбекистан

ташкент

ботанический сад

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растения

вандализм

дети

экскурсия

отдых

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Это одно из самых посещаемых мест в городе. Сюда приводят на экскурсии детей, гуляют влюбленные пары, бегают и катаются на велосипедах любители активного отдыха.К сожалению, именно человек остается главной причиной гибели многих растений.Специалист Ташкентского ботанического сада Института ботаники АН РУз Атиргуль Халмурзаева рассказала об истории природного уголка и о вандализме, который вредит растениям этого уникального места.

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узбекистан ташкент ботанический сад город жители легкие города активный отдых дети специалист институт ботаники ан атиргуль халмурзаева история природный уголок вандализм вред растения уникальное место