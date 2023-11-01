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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231101/rossiya-sryv-popytka-rotatsii-vsu-yujnodonetskoye-napravleniye-40545315.html
ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили автомобильную технику и живую силу противника.
2023-11-01T09:19+0500
2023-11-01T09:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
украина
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские военные пресекли восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.Кроме того, по словам Чехова, у Старомайорского Вооруженные силы России уничтожили до 160 солдат 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что на Донецком и Южнодонецком направлениях совокупные украинские потери составили до 330 человек. Российские военные также ликвидировали различную военную технику, в числе которой — две БМП Bradley американского производства.Ранее Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации.
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вс россия срыв ротация всу южнодонецкое направление
вс россия срыв ротация всу южнодонецкое направление

ВС России сорвали попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

09:19 01.11.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили автомобильную технику и живую силу противника.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Российские военные пресекли восемь попыток ротации ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.
"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены", — рассказал он.
Кроме того, по словам Чехова, у Старомайорского Вооруженные силы России уничтожили до 160 солдат 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что на Донецком и Южнодонецком направлениях совокупные украинские потери составили до 330 человек. Российские военные также ликвидировали различную военную технику, в числе которой — две БМП Bradley американского производства.
Ранее Шойгу заявил о методичной работе российских войск в зоне спецоперации.
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