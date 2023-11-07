https://uz.sputniknews.ru/20231107/rossiya-artilleriya-udar-vsu-krasnyy-liman-40737714.html
Российские артиллеристы ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ
Российские артиллеристы ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ
"Град" ЦВО ударил по ВСУ на Краснолиманском направлении. Цели поражены практически на 90%.
2023-11-07T08:55+0500
2023-11-07T08:55+0500
2023-11-07T10:11+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
всу
вооруженные силы
безопасность
россия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40737545_0:24:3055:1742_1920x0_80_0_0_78a961fd1fba307b99f0627a34cd4d15.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Военнослужащие расчета РЗСО (реактивной системы залпового огня) "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После выполнения задачи расчет "Града" вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным "Винни", это занимает не более 10 минут.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские военные отразили 9 атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.
https://uz.sputniknews.ru/20231106/zelenskiy-smena-strategiya-rossiya-40721584.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/07/40737545_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_24369bc3a920ae54be8b6a98c0a7fff4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
российские артиллеристы удар всу краснолиманское направление
российские артиллеристы удар всу краснолиманское направление
Российские артиллеристы ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ
08:55 07.11.2023 (обновлено: 10:11 07.11.2023)
"Град" ЦВО нанес удар украинской армии на Краснолиманском направлении, поразив цели практически на 90%.
ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik.
Военнослужащие расчета РЗСО (реактивной системы залпового огня) "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, военнослужащие расчета прибыли в район боевого применения. Произведя комплекс мероприятий по развертыванию боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 миллиметра залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 километров", — рассказали в ведомстве.
После выполнения задачи расчет "Града" вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным "Винни", это занимает не более 10 минут.
"По данным корректировки, цели поражены практически на 90 процентов. У нас работа идет по "площадям". Цели — скопления техники, личного состава, склады противника — крупные цели", — сообщил командир батареи РСЗО "Град" с позывным "Спонсор".
В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские военные отразили 9 атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.