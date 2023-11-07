https://uz.sputniknews.ru/20231107/rossiya-artilleriya-udar-vsu-krasnyy-liman-40737714.html

Российские артиллеристы ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ

Российские артиллеристы ударили по скоплению живой силы и техники ВСУ

"Град" ЦВО ударил по ВСУ на Краснолиманском направлении. Цели поражены практически на 90%.

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Военнослужащие расчета РЗСО (реактивной системы залпового огня) "Град" Центрального военного округа поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После выполнения задачи расчет "Града" вернулся на перезарядку. По словам командира расчета с позывным "Винни", это занимает не более 10 минут.В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские военные отразили 9 атак украинских войск, при этом потери ВСУ составили до 860 солдат.

https://uz.sputniknews.ru/20231106/zelenskiy-smena-strategiya-rossiya-40721584.html

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