https://uz.sputniknews.ru/20231107/sk-rf-xochet-sotrudnichat-s-shos-v-borbe-s-finansirovaniem-terrorizma-40765014.html

СК РФ хочет сотрудничать с ШОС в борьбе с финансированием терроризма

СК РФ хочет сотрудничать с ШОС в борьбе с финансированием терроризма

Следственный комитет России уделяет особое внимание противодействию финансирования терроризма, в том числе с использованием криптовалют, заявил представитель СК.

2023-11-07T16:47+0500

2023-11-07T16:47+0500

2023-11-07T16:55+0500

узбекистан

ратс шос

шос

следственный комитет рф

борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Следственный комитет России особое внимание уделяет противодействию финансированию терроризма, в том числе с использованием современных технологий, и заинтересован в сотрудничестве с компетентными органами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в этой сфере.Такое заявление сделал старший инспектор отдела аналитического сопровождения прессы Управления контроля за следственными органами ГСУ Следственного комитета РФ Максим Хуркилов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Он выступил на проходящей в настоящее время в Ташкенте научно-практической конференции Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего"."Особое внимание Следственным комитетом уделяется вопросам противодействия незаконному финансированию терроризма, в том числе с использованием криптовалют и иных цифровых активов. Полагаем, что в разрезе обеспечения безопасности рассматриваемой сферы было бы небезынтересно проработать возможность более тесного сотрудничества с компетентными органами государств-членов ШОС", — сказал он.По поручению главы Следственного комитета РФ ведомства разрабатывают и внедряют учебные программы, в том числе связанные с борьбой с терроризмом и экстремизмом, отметил он. По окончании этой работы, если партнеры будут заинтересованы и готовы заключить соответствующие межведомственные соглашения, СК РФ готов будет поделиться своими наработками, ответил Хуркилов.В своем выступлении он также отметил влияние коллективного Запада на усложнение ситуации с терроризмом и наркотрафиком в разных регионах мира.Напомним, научно-практическая конференция РАТС ШОС на тему "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" проходит в настоящее время в Ташкенте.

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