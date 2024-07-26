https://uz.sputniknews.ru/20240726/mirziyoyev-kazaxstan-vizit-44952868.html
Стало известно, когда Мирзиёев вновь посетит Казахстан
Стало известно, когда Мирзиёев вновь посетит Казахстан
Sputnik Узбекистан
В рамках визита главы Узбекистана 7 августа в Астане пройдет форум с участием представителей деловых кругов двух стран
2024-07-26T17:12+0500
2024-07-26T17:12+0500
2024-07-26T17:18+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
визит
казахстан
политика
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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале августа текущего года посетит Казахстан. Мероприятие, призванное наладить прямые контакты и активизировать торговые отношения между бизнесменами двух стран, состоится 7 августа, добавили в пресс-службе диппредставительства. В предыдущий раз глава Узбекистана был в Астане 3-4 июля этого года с рабочим визитом. Он участвовал в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".
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мирзиёев казахстан визит астана форум деловые круги
мирзиёев казахстан визит астана форум деловые круги
Стало известно, когда Мирзиёев вновь посетит Казахстан
17:12 26.07.2024 (обновлено: 17:18 26.07.2024)
В рамках визита главы Узбекистана 7 августа в Астане пройдет форум с участием представителей деловых кругов двух стран.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале августа текущего года посетит Казахстан.
"В рамках визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Казахстан планируется организация бизнес-форума "Казахстан — Узбекистан", — сообщает Посольство РК в РУз.
Мероприятие, призванное наладить прямые контакты и активизировать торговые отношения между бизнесменами двух стран, состоится 7 августа, добавили в пресс-службе диппредставительства.
В предыдущий раз глава Узбекистана был в Астане 3-4 июля этого года с рабочим визитом. Он участвовал в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".