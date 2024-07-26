https://uz.sputniknews.ru/20240726/mirziyoyev-kazaxstan-vizit-44952868.html

Стало известно, когда Мирзиёев вновь посетит Казахстан

Стало известно, когда Мирзиёев вновь посетит Казахстан

Sputnik Узбекистан

В рамках визита главы Узбекистана 7 августа в Астане пройдет форум с участием представителей деловых кругов двух стран

2024-07-26T17:12+0500

2024-07-26T17:12+0500

2024-07-26T17:18+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

визит

казахстан

политика

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале августа текущего года посетит Казахстан. Мероприятие, призванное наладить прямые контакты и активизировать торговые отношения между бизнесменами двух стран, состоится 7 августа, добавили в пресс-службе диппредставительства. В предыдущий раз глава Узбекистана был в Астане 3-4 июля этого года с рабочим визитом. Он участвовал в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате "ШОС плюс".

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