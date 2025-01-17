https://uz.sputniknews.ru/20250117/armiya-uzbekistana-v-tsifrax-infografika-47595601.html
Армия Узбекистана в цифрах — инфографика
Армия Узбекистана в цифрах — инфографика
Sputnik Узбекистан
На чем основана мощь армии Узбекистана, имеющей статус одной из сильнейших армий Центральной Азии в международных рейтингах?
2025-01-17T15:59+0500
2025-01-17T15:59+0500
2025-01-17T16:10+0500
узбекистан
армия
инфографика
вооруженные силы
танк
самолет
бронетехника
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Согласно рейтингу аналитической компании Global Firepower, Узбекистан занимает 58-е место среди сильнейших армий мира.Среди стран Центральной Азии республика занимает вторую строчку, на первом месте — Казахстан.В рейтинг Global Firepower вошли 145 стран. Мощь армий оценивали по 60 факторам — по количеству воинских частей и человеческих ресурсов, финансовому положению и технологическому развитию, географическому расположению и мобильности.На чем основана мощь узбекской армии?Прежде всего, это человеческие ресурсы: в стране с населением 37 миллионов человек количество людей, способных к военной службе, превышает 13 миллионов человек. Количество людей, которые могут быть призваны на военную службу ежегодно, превышает 600 тысяч.По официальным данным, военный бюджет республики составляет приблизительно $700 млн. Количество вооружения следующее: танков — 340, самолетов — 91, бронетехники — 2970, ракетного оружия — 108, артиллерии — 383. Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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инфографика армия узбекистан рейтинг танк самолет бронетехника
инфографика армия узбекистан рейтинг танк самолет бронетехника
Армия Узбекистана в цифрах — инфографика
15:59 17.01.2025 (обновлено: 16:10 17.01.2025)
Эксклюзив
На чем основана мощь армии Узбекистана, имеющей статус одной из сильнейших армий Центральной Азии в международных рейтингах?
Согласно рейтингу аналитической компании Global Firepower
, Узбекистан занимает 58-е место среди сильнейших армий мира.
Среди стран Центральной Азии республика занимает вторую строчку, на первом месте — Казахстан.
В рейтинг Global Firepower вошли 145 стран. Мощь армий оценивали по 60 факторам — по количеству воинских частей и человеческих ресурсов, финансовому положению и технологическому развитию, географическому расположению и мобильности.
На чем основана мощь узбекской армии?
Прежде всего, это человеческие ресурсы: в стране с населением 37 миллионов человек количество людей, способных к военной службе, превышает 13 миллионов человек. Количество людей, которые могут быть призваны на военную службу ежегодно, превышает 600 тысяч.
По официальным данным, военный бюджет республики составляет приблизительно $700 млн. Количество вооружения следующее: танков — 340, самолетов — 91, бронетехники — 2970, ракетного оружия — 108, артиллерии — 383.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан
.