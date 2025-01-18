https://uz.sputniknews.ru/20250118/uzbekistantsy-stali-chasche-polzovatsya-beznalichnym-raschetom-47603785.html

Узбекистанцы стали чаще пользоваться безналичным расчетом – инфографика

Узбекистанцы стали чаще пользоваться безналичным расчетом – инфографика

Sputnik Узбекистан

Доля безналичных расчетов в Узбекистане увеличивается с каждым годом.

2025-01-18T10:58+0500

2025-01-18T10:58+0500

2025-01-18T10:58+0500

безналичная оплата

инфографика

узбекистан

деньги

экономика

наличные

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Согласно данным Центрального банка страны, узбекистанцы с каждым годом все больше пользуются безналичным расчетом. При этом, в 2024 году объем "налички" в Узбекистане вырос на 17%, а оборот составил чуть больше 1 квдрлн сумов. Так, поступление наличных денег в банки увеличилось на 21% по сравнению с предыдущим годом, а объем оплаты безналом вырос до с 38% до 40%. Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.

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