https://uz.sputniknews.ru/20250119/master-yangiyul-daet-vtoruyu-jizn-kornyam-derevev-47613608.html
Невозможно повторить: мастер из Янгиюля дает вторую жизнь корням деревьев
Невозможно повторить: мастер из Янгиюля дает вторую жизнь корням деревьев
Sputnik Узбекистан
Умелец смог превратить освоенное в России ремесло в высокодоходный бизнес на родине
2025-01-19T18:10+0500
2025-01-19T18:10+0500
2025-01-19T18:10+0500
эксклюзив
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Мастеров по дереву много, но "мастеров по корням" единицы. До сегодняшнего дня в Узбекистане еще никто не достиг таких высот в создании шедевров из корней деревьев, как Бехзод Мадраимов из Янгиюля Ташкентской области. Освоенное в России ремесло он смог превратить в высокодоходный бизнес на родине.На сегодняшний день мастер экспортирует свои работы во многие страны.История умельца – в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан ремесленники россия
узбекистан ремесленники россия
Невозможно повторить: мастер из Янгиюля дает вторую жизнь корням деревьев
Эксклюзив
Умелец смог превратить освоенное в России ремесло в высокодоходный бизнес на родине.
Мастеров по дереву много, но "мастеров по корням" единицы. До сегодняшнего дня в Узбекистане еще никто не достиг таких высот в создании шедевров из корней деревьев, как Бехзод Мадраимов из Янгиюля Ташкентской области.
Освоенное в России ремесло он смог превратить в высокодоходный бизнес на родине.
На сегодняшний день мастер экспортирует свои работы во многие страны.
История умельца – в видео Sputnik Узбекистан.