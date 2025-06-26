https://uz.sputniknews.ru/20250626/forum-gosslujby-oon-samarkand-50194241.html

На форуме госслужбы ООН отметили цифровую зрелость РУз и готовность делиться опытом

На форуме госслужбы ООН отметили цифровую зрелость РУз и готовность делиться опытом

Sputnik Узбекистан

Мероприятие, прошедшее в Самарканде, стало платформой для обсуждения дальнейших шагов по достижению Целей устойчивого развития, обозначенных в Повестке ООН до 2030 года

2025-06-26T18:15+0500

2025-06-26T18:15+0500

2025-06-26T18:15+0500

эксклюзив

узбекистан

самарканд

форум

оон

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САМАРКАНД, 26 июн — Sputnik. В Самарканде прошел форум государственной службы ООН, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Форум впервые организован в регионе ЦА. В нем приняли участие министры, представители ООН, международных организаций, научных кругов и частного сектора из стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.Мероприятие стало платформой для обсуждения дальнейших шагов по достижению Целей устойчивого развития, обозначенных в Повестке ООН до 2030 года.Выступивший на форуме министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов отметил, что в рамках проводимых реформ в стране создана современная цифровая экосистема. На межведомственной интеграционной платформе "Цифровое правительство" функционируют свыше 390 веб-сервисов от 49 государственных органов, к которым ежедневно подключаются более 216 информационных систем.Через ЕПИГУ (my.gov.uz) доступны более 760 электронных услуг, а число зарегистрированных пользователей превысило 11 млн.В Национальной базе законодательства успешно внедрен цифровой помощник на базе искусственного интеллекта, доступный как общественности, так и профессиональным юристам.Развитая сеть из 208 Центров госуслуг обеспечивает оффлайн-доступ к административным сервисам по всей стране. Словом, цифровая трансформация охватывает все ключевые сферы — от государственных услуг до электронных финансов, электронной коммерции, аналитики фискальных данных и других направлений цифровой экономики.В рамках форума прошел ряд мероприятий, в ходе которых обсуждали роль цифровых решений в повышении эффективности, прозрачности и подотчетности, международный опыт расширения инклюзивных услуг для всех категорий населения, а также внедрение лабораторий инноваций государственного управления и трансформацию через межотраслевое сотрудничество.Также прошли пленарные заседания, интерактивные семинары, церемония награждения 12 стран за достижения в области электронного правительства по версии UNDESA, ознакомительные визиты и демонстрации лучших инициатив Узбекистана в сфере цифровизации госуслуг. В рамках форума озвучили планы по запуску программы по поддержке и продвижению экспорта решений в сфере цифрового государственного управления (GovTech).

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