ЕАЭС: сколько дел о нарушении конкуренции урегулировали на раннем этапе
Sputnik Узбекистан
Использование двух основных инструментов в странах Союза позволяет экономить время и ресурсы, а также более эффективно устранять негативные последствия антиконкурентных действий
2025-08-27T12:10+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела "Обзор по урегулированию дел о нарушении конкуренции на раннем этапе", сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ подготовил профильный блок комиссии на основе выводов и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам "Экспертного обзора правового регулирования и политики в сфере конкуренции в Евразийском экономическом союзе", проведенного экспертами ОЭСР.Предварительно изучили опыт разных юрисдикций мира по урегулированию дел о нарушениях конкуренции на раннем этапе. В частности, рассмотрели два основных инструмента: "решение на основе обязательств" (commitment) и "мировое соглашение" (settlement).Использование этих инструментов позволяет экономить время и ресурсы, а также более эффективно устранять негативные последствия антиконкурентных действий. При этом выигрывают как конкурентные органы, так и хозяйствующие субъекты, пояснили в пресс-службе ЕЭК.
Новости
ru_UZ
еаэс дела нарушение конкуренции урегулирование
ЕАЭС: сколько дел о нарушении конкуренции урегулировали на раннем этапе
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела "Обзор по урегулированию дел о нарушении конкуренции на раннем этапе", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Документ подготовил профильный блок комиссии на основе выводов и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам "Экспертного обзора правового регулирования и политики в сфере конкуренции в Евразийском экономическом союзе", проведенного экспертами ОЭСР.
Предварительно изучили опыт разных юрисдикций мира по урегулированию дел о нарушениях конкуренции на раннем этапе. В частности, рассмотрели два основных инструмента: "решение на основе обязательств" (commitment) и "мировое соглашение" (settlement).
Использование этих инструментов позволяет экономить время и ресурсы, а также более эффективно устранять негативные последствия антиконкурентных действий. При этом выигрывают как конкурентные органы, так и хозяйствующие субъекты, пояснили в пресс-службе ЕЭК.
"Евразийская экономическая комиссия и государства ЕАЭС успешно применяют инструмент предупреждения, который схож с теми, которые отражены в Обзоре, — отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович. — Комиссия выдала 26 предупреждений, из которых 85% было исполнено. Это хороший показатель, отражающий уровень урегулирования дел на раннем этапе в ЕАЭС".