ЕАЭС: сколько дел о нарушении конкуренции урегулировали на раннем этапе

ЕАЭС: сколько дел о нарушении конкуренции урегулировали на раннем этапе

Использование двух основных инструментов в странах Союза позволяет экономить время и ресурсы, а также более эффективно устранять негативные последствия антиконкурентных действий

ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела "Обзор по урегулированию дел о нарушении конкуренции на раннем этапе", сообщает пресс-служба ЕЭК.Документ подготовил профильный блок комиссии на основе выводов и рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по итогам "Экспертного обзора правового регулирования и политики в сфере конкуренции в Евразийском экономическом союзе", проведенного экспертами ОЭСР.Предварительно изучили опыт разных юрисдикций мира по урегулированию дел о нарушениях конкуренции на раннем этапе. В частности, рассмотрели два основных инструмента: "решение на основе обязательств" (commitment) и "мировое соглашение" (settlement).Использование этих инструментов позволяет экономить время и ресурсы, а также более эффективно устранять негативные последствия антиконкурентных действий. При этом выигрывают как конкурентные органы, так и хозяйствующие субъекты, пояснили в пресс-службе ЕЭК.

