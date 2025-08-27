Российские бойцы освободили Первое Мая в ДНР
15:00 27.08.2025 (обновлено: 15:51 27.08.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
© РИА Новости
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Российская армия освободила Первое Мая в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Первое Мая Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также бойцы "Центра" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новотроицкое, Красноармейск, Доброполье, Торецкое, Кутузовка, Родинское, Димитров, Золотой Колодезь и Новониколаевка в ДНР.
Противник потерял:
более 400 военнослужащих;
три боевые бронированные машины;
шесть автомобилей;
пять артиллерийских орудий.