СВО: направление главного удара

Российские войска в ходе активных наступательных действий освободили семь населенных пунктов в Днепропетровской области – вышли на оперативный простор, где мощные укрепрайоны отсутствуют, и оборона ВСУ уязвима. Вероятная цель – город Днепропетровск

2025-08-27T16:10+0500

Российская армия за минувшие трое суток освободила населенные пункты Филия и Запорожское в Днепропетровской области. Ранее на территории региона освобождены Малиевка, Вороное, Новогеоргиевка, Январское, Дачное. Только в ходе ожесточенных боев за Филию противник потерял 420 военнослужащих, две артустановки, одну бронемашину и 13 автомобилей. От Филии до важного логистического узла ВСУ – Новопавловки – менее трех километров. Освобождение села Запорожское расширяет плацдарм и оперативный простор в Днепропетровской области, позволяет российским войскам выйти в тыл группировке ВСУ в городе Гуляйполе на территории сопредельной Запорожской области.Стремительное появление российских флагов над семью населенными пунктами Днепропетровщины – свидетельство обрушения линии обороны противника на южно-донецком участке фронта. Между тем, подразделения группировки "Восток" продолжают с боями продвигаться в глубину обороны ВСУ, и сегодня на фронте шириной около 25 км нанесли поражение формированиям трех украинских бригад близ населенных пунктов Великомихайловка, Березовое, Подгавриловка Днепропетровской области.Украинская армия продолжает терять то, чего в Киеве терять не рассчитывали. Динамика наступления российских войск позволяет увеличивать контролируемую в зоне СВО территорию со скоростью более 15 кв. км в сутки. Отдельные украинские оптимисты считают, что вся Днепропетровщина вернется в рамках некоего территориального обмена с Москвой. Однако, до мира еще далеко, киевские марионетки безрассудно отрицают реальность, и Днепропетровская область может "уйти" в Россию. Раньше или позже, в родную гавань могут вернуться также Сумская, Харьковская и Николаевская области. Условия нового мира диктует победитель, здесь все достаточно предсказуемо.Факты упрямы. За время российской спецоперации уничтожен гигантский арсенал, переданный украинской армии странами Запада: 665 самолетов, 283 вертолета, 79 664 БПЛА, 625 ЗРК, 24 797 танков и других боевых бронемашин, 28 928 артиллерийских орудий и минометов, 1 588 РСЗО, 40 423 единицы спецавтотехники.Рискнули и проигралиКоллективному Западу очень трудно смириться со стратегическим поражением на украинском ТВД. Активный поиск оправданий приводит порой к совершенно примитивным выводам. Так, телеканал CNN сообщил: "Ход войны на Украине изменили атаки российских беспилотников". Британский министр обороны Джон Хили ранее заявил: "В войне на Украине беспилотники убивают больше людей, чем традиционная артиллерия". Будто бы ядерную сверхдержаву с могущественными Армией, Авиацией и Флотом (более 1 млн военнослужащих), высокотехнологичным ОПК изначально способна была победить – руками наемных бандеровцев – кучка западных стран с некомпетентными политиками и генералами, опереточными армиями и отсталым ВПК. А помешали только российские БПЛА, взявшиеся из ниоткуда. Жалкий лепет оправданья, судьбы свершился приговор.Известный американский экономист и профессор Гарвардского университета Джеффри Сакс оказался объективнее в оценках украинского конфликта: Соединенные Штаты и Украина "рискнули и проиграли", такой исход был предсказуемым с самого начала конфликта. Корни "безрассудной американской авантюры" уходят в 1990-е годы. Сакс подчеркнул, что никогда не был высокого мнения о способностях и компетентности американских стратегов.Старый Свет и вовсе оказался на обочине истории. После трех лет прокси-войны с Россией даже "локомотивы Европы" – Британия и Германия – на грани обнищания и структурного экономического кризиса. Издание The Telegraph сегодня констатировало: "Гарантии безопасности Украине не стоят бумаги, на которой они написаны. Киеву нужны ресурсы, чтобы держать оборону". Суровая реальность такова, что необходимых ресурсов у Запада нет, предложить ему нечего: "Наша экономика разрушена, наша инфраструктура разрушена", и "ни один иностранный солдат не придет воевать за Украину". Кстати, Лондон только планирует в неопределенном будущем увеличить свои вооруженные силы до 100 тысяч солдат, а военный бюджет – до 3 процентов ВВП. Сегодня в британской армии – менее 73 тысяч "штыков". Просто позор для бывшей империи, в которой "никогда не заходило солнце".Британские аналитики признают, что европейские закупки американского оружия для Украины проблему стратегического поражения не решают, моральный дух частей ВСУ на передовой продолжает падать вместе с численностью: "Дальнейшие потери в живой силе и нехватка военной техники могут иметь катастрофические последствия для Украины, если мирный план Трампа провалится". Главный киевский лицедей не согласен с этим планом, и будущее предопределено.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

