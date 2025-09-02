СВО: российские бойцы освободили Федоровку в ДНР
15:40 02.09.2025 (обновлено: 16:20 02.09.2025)
Пополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР.

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Российская армия освободила Федоровку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка в ДНР.
Противник потерял:
свыше 205 военнослужащих;
две боевые бронированные машины западного производства:
семь автомобилей;
артиллерийское орудие;
три станции радиоэлектронной борьбы;
склад боеприпасов;
склад материальных средств.