Спецоперация России по защите Донбасса
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
СВО: российские бойцы освободили Федоровку в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Федоровку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Российская армия освободила Федоровку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.Также бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка в ДНР. Противник потерял:
СВО: российские бойцы освободили Федоровку в ДНР

15:40 02.09.2025 (обновлено: 16:20 02.09.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Российская армия освободила Федоровку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям подразделений "Южной" группировки войск.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Марково и Константиновка в ДНР.
Противник потерял:
свыше 205 военнослужащих;
две боевые бронированные машины западного производства:
семь автомобилей;
артиллерийское орудие;
три станции радиоэлектронной борьбы;
склад боеприпасов;
склад материальных средств.
0