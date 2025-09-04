https://uz.sputniknews.ru/20250904/uzbekistan-belarus-vneshnetorgovaya-kompaniya-51720865.html

Узбекистан и Беларусь создадут совместную внешнеторговую компанию

Цель — обеспечить более эффективное продвижение продукции на рынках обеих стран, упростить логистические и таможенные процедуры, сократить сроки поставок и издержки участников внешнеэкономической деятельности

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Узбекистан и Беларусь работают над созданием совместной специализированной внешнеторговой компании с офисами в Ташкенте и Минске, сообщает БелТА со ссылкой на замминистра МИПТ Узбекистана Хуррама Тешабаева.На пленарном заседании III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума в Витебске он отметил, что Узбекистан придает особое значение укреплению торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.Также он обозначил еще одно направление для сотрудничества — сельское хозяйство. Узбекистан заинтересован в передовых технологиях, эффективных аграрных решениях, которые используют в Беларуси, а также развитии кооперации в сфере переработки и экспорта сельхозпродукции.Замглавы ведомства подчеркнул, что в республике создан благоприятный инвестиционный и бизнес-климат. Открыты для сотрудничества такие перспективные направления, как создание совместных предприятий в машиностроении, текстильной, пищевой, фармацевтической промышленности, электротехнике, производстве стройматериалов.

