Узбекистан и Беларусь создадут совместную внешнеторговую компанию
Узбекистан и Беларусь создадут совместную внешнеторговую компанию
Цель — обеспечить более эффективное продвижение продукции на рынках обеих стран, упростить логистические и таможенные процедуры, сократить сроки поставок и издержки участников внешнеэкономической деятельности
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Узбекистан и Беларусь работают над созданием совместной специализированной внешнеторговой компании с офисами в Ташкенте и Минске, сообщает БелТА со ссылкой на замминистра МИПТ Узбекистана Хуррама Тешабаева.На пленарном заседании III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума в Витебске он отметил, что Узбекистан придает особое значение укреплению торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.Также он обозначил еще одно направление для сотрудничества — сельское хозяйство. Узбекистан заинтересован в передовых технологиях, эффективных аграрных решениях, которые используют в Беларуси, а также развитии кооперации в сфере переработки и экспорта сельхозпродукции.Замглавы ведомства подчеркнул, что в республике создан благоприятный инвестиционный и бизнес-климат. Открыты для сотрудничества такие перспективные направления, как создание совместных предприятий в машиностроении, текстильной, пищевой, фармацевтической промышленности, электротехнике, производстве стройматериалов.
Узбекистан и Беларусь создадут совместную внешнеторговую компанию

09:48 04.09.2025 (обновлено: 10:00 04.09.2025)
Цель — обеспечить более эффективное продвижение продукции на рынках обеих стран, упростить логистические и таможенные процедуры, сократить сроки поставок и издержки участников внешнеэкономической деятельности.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Узбекистан и Беларусь работают над созданием совместной специализированной внешнеторговой компании с офисами в Ташкенте и Минске, сообщает БелТА со ссылкой на замминистра МИПТ Узбекистана Хуррама Тешабаева.
На пленарном заседании III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума в Витебске он отметил, что Узбекистан придает особое значение укреплению торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.
"Для дальнейшего развития торговли с белорусскими партнерами мы работаем над созданием совместной специализированной внешнеторговой компании с офисами в Минске и Ташкенте, а также торговых домов с организацией в них постоянно действующих шоурумов. Данная мера позволит обеспечить более эффективное продвижение продукции на рынках обеих стран, упростить логистические и таможенные процедуры, сократить сроки поставок и издержки участников внешнеэкономической деятельности", — сказал Тешабаев.
Также он обозначил еще одно направление для сотрудничества — сельское хозяйство. Узбекистан заинтересован в передовых технологиях, эффективных аграрных решениях, которые используют в Беларуси, а также развитии кооперации в сфере переработки и экспорта сельхозпродукции.
Замглавы ведомства подчеркнул, что в республике создан благоприятный инвестиционный и бизнес-климат. Открыты для сотрудничества такие перспективные направления, как создание совместных предприятий в машиностроении, текстильной, пищевой, фармацевтической промышленности, электротехнике, производстве стройматериалов.

"Наше сотрудничество может быть гораздо более масштабным и развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации. Приглашаем белорусские компании к налаживанию совместного производства в Узбекистане товаров с высокой добавленной стоимостью с последующим экспортом в страны Южной Азии. Это наши соседи — Афганистан, Пакистан, Индия. Совокупное население этих стран составляет более 1,5 миллиардов человек, это огромный рынок", — заключил Хуррам Тешабаев.

