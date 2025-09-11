https://uz.sputniknews.ru/20250911/kakie-otrasli-ekonomiki-uzbekistana-bolshe-vsego-privlekayut-inostrantsev-51895518.html

Какие отрасли экономики Узбекистана больше всего привлекают иностранцев — инфографика

На 1 августа в республике действуют более 16,6 тыс. компаний с иностранным участием

Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю, следует из данных Национального комитета республики по статистике.На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По информации статведомства, на 1 августа 2025 года в республике действуют 16 609 предприятий с иностранными инвестициями, 4 094 из этого числа являются совместными предприятиями, 12 515 — иностранными. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

