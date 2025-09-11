https://uz.sputniknews.ru/20250911/kakie-otrasli-ekonomiki-uzbekistana-bolshe-vsego-privlekayut-inostrantsev-51895518.html
Какие отрасли экономики Узбекистана больше всего привлекают иностранцев — инфографика
Какие отрасли экономики Узбекистана больше всего привлекают иностранцев — инфографика
Sputnik Узбекистан
На 1 августа в республике действуют более 16,6 тыс. компаний с иностранным участием
2025-09-11T14:30+0500
2025-09-11T14:30+0500
2025-09-11T14:30+0500
инфографика
узбекистан
экономика
инвестиции
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51870561_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffa86f0879c09d95dc6b888aa15c70a.png
Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю, следует из данных Национального комитета республики по статистике.На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.По информации статведомства, на 1 августа 2025 года в республике действуют 16 609 предприятий с иностранными инвестициями, 4 094 из этого числа являются совместными предприятиями, 12 515 — иностранными. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51870561_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2f82a8873ed707cee45d5b1a7e70ba8e.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
отрасли экономика узбекистан иностранцы
отрасли экономика узбекистан иностранцы
Какие отрасли экономики Узбекистана больше всего привлекают иностранцев — инфографика
На 1 августа в республике действуют более 16,6 тыс. компаний с иностранным участием.
Чаще всего иностранцы в Узбекистане инвестируют в торговлю, следует из данных Национального комитета республики по статистике.
На втором месте со значительным отставанием — сфера промышленности.
По информации статведомства, на 1 августа 2025 года в республике действуют 16 609 предприятий с иностранными инвестициями, 4 094 из этого числа являются совместными предприятиями, 12 515 — иностранными.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.