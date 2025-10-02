https://uz.sputniknews.ru/20251002/rossiya-ukraina-obmen-voennoplennymi-52412792.html
По формуле "185 на 185": Россия и Украина вновь обменялись военнопленными
Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам в ходе переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.
2025-10-02T17:50+0500
2025-10-02T17:50+0500
2025-10-02T17:58+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/04/50349747_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_1356406b182fe0f38a457660ec532b43.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. Россия и Украина провели новый обмен военнопленными, сообщает Минобороны РФ.Также на Родину вернули двадцать гражданских.В настоящее время все возвращенные лица находятся на территории Беларуси, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Далее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях.
По формуле "185 на 185": Россия и Украина вновь обменялись военнопленными
17:50 02.10.2025 (обновлено: 17:58 02.10.2025)
ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik.
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными, сообщает
Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении.
Также на Родину вернули двадцать гражданских.
В настоящее время все возвращенные лица находятся на территории Беларуси, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.
Далее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях.