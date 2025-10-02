По формуле "185 на 185": Россия и Украина вновь обменялись военнопленными

https://uz.sputniknews.ru/20251002/rossiya-ukraina-obmen-voennoplennymi-52412792.html

Москва и Киев договорились о взаимодействии по гуманитарным вопросам в ходе переговоров в Стамбуле. По их итогам стороны уже провели несколько обменов пленными и ранеными. Россия также передала Украине тысячи тел погибших военнослужащих.

ТАШКЕНТ, 2 окт. — Sputnik. Россия и Украина провели новый обмен военнопленными, сообщает Минобороны РФ.Также на Родину вернули двадцать гражданских.В настоящее время все возвращенные лица находятся на территории Беларуси, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Далее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях.

