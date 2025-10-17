https://uz.sputniknews.ru/20251017/obsujdeny-plany-po-razvitiyu-infrastruktury-v-tashkente--52767793.html

Как будет развиваться инфраструктура в Ташкенте — президент ознакомился с планами

Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте планируют построить новые гастрономические улицы, благоустроить махалли, обновить оросительные системы, улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, а также совершенствовать архитектурный облик столицы на основе единого дизайн-кода. На эти цели направят 1 триллион сумов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главе государства была представлена информация о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.На совещании были обсуждены и предстоящие работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента. В частности, с учетом опыта реконструкции улицы Шота Руставели, проекты по системе BRT (Bus rapid transit) начнутся еще на десяти улицах города.Также были рассмотрены меры по обеспечению безопасности дорожного движения, регулированию транспортных потоков и совершенствованию архитектурного облика столицы на основе единого дизайн-кода.Сообщается, что в будущем году из местного бюджета будет выделен 1 триллион сумов на благоустройство махаллей, строительство гастрономических улиц и обновление оросительных систем.Президент подчеркнул, что происходящие в Ташкенте преобразования должны быть направлены на создание комфортной и современной городской среды, способствовать росту экономической активности и развитию предпринимательства.В ходе презентации также была представлена информация о крупных проектах в других регионах страны. В частности, были рассмотрены планы по дальнейшему расширению возможностей города Бухары в сфере приема и обслуживания туристов.

