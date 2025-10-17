Как будет развиваться инфраструктура в Ташкенте — президент ознакомился с планами
11:16 17.10.2025 (обновлено: 12:04 17.10.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовСтроительство новых зданий в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. В Ташкенте планируют построить новые гастрономические улицы, благоустроить махалли, обновить оросительные системы, улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, а также совершенствовать архитектурный облик столицы на основе единого дизайн-кода. На эти цели направят 1 триллион сумов. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Главе государства была представлена информация о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.
На совещании были обсуждены и предстоящие работы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента. В частности, с учетом опыта реконструкции улицы Шота Руставели, проекты по системе BRT (Bus rapid transit) начнутся еще на десяти улицах города.
Также были рассмотрены меры по обеспечению безопасности дорожного движения, регулированию транспортных потоков и совершенствованию архитектурного облика столицы на основе единого дизайн-кода.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.
Сообщается, что в будущем году из местного бюджета будет выделен 1 триллион сумов на благоустройство махаллей, строительство гастрономических улиц и обновление оросительных систем.
Президент подчеркнул, что происходящие в Ташкенте преобразования должны быть направлены на создание комфортной и современной городской среды, способствовать росту экономической активности и развитию предпринимательства.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с информацией о комплексном развитии столицы, совершенствовании промышленной и транспортной инфраструктуры.
В ходе презентации также была представлена информация о крупных проектах в других регионах страны. В частности, были рассмотрены планы по дальнейшему расширению возможностей города Бухары в сфере приема и обслуживания туристов.