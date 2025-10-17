https://uz.sputniknews.ru/20251017/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-osvobodili-neskolko-naselennyx-punktov-v-zone-svo-52787875.html

Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО

ВСУ потеряли свыше тысячи военнослужащих, танки, военные автомобили и технику иностранного производства, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Российская группировка "Запад" освободила Песчаное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.За прошедшую неделю российская группировка нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад.По данным министерства, противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая семь иностранного производства, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Кроме того, бойцам "Севера" удалось установить контроль над населенным пунктом Тихое в Харьковской области.В зоне действий российской группировки войск "Север" ВСУ за неделю потеряли более 1315 военных.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, отметили в Минобороны.Также подразделения "Востока" за прошедшую неделю освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области.Потери противника на данном направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.

