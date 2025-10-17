https://uz.sputniknews.ru/20251017/rossiyskie-voennye-za-nedelyu-osvobodili-neskolko-naselennyx-punktov-v-zone-svo-52787875.html
Российские военные за неделю освободили несколько населенных пунктов в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
ВСУ потеряли свыше тысячи военнослужащих, танки, военные автомобили и технику иностранного производства, орудия полевой артиллерии, склады боеприпасов, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
2025-10-17T15:01+0500
2025-10-17T15:01+0500
2025-10-17T16:38+0500
спецоперация россии по защите донбасса
всу
сво
россия
украина
минобороны рф
спецоперация
безопасность
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Российская группировка "Запад" освободила Песчаное в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.За прошедшую неделю российская группировка нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад.По данным министерства, противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая семь иностранного производства, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Кроме того, бойцам "Севера" удалось установить контроль над населенным пунктом Тихое в Харьковской области.В зоне действий российской группировки войск "Север" ВСУ за неделю потеряли более 1315 военных.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, отметили в Минобороны.Также подразделения "Востока" за прошедшую неделю освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области.Потери противника на данном направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.
россия
украина
15:01 17.10.2025 (обновлено: 16:38 17.10.2025)
ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik.
Российская группировка "Запад" освободила Песчаное в Харьковской области, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате решительных действий освободили населенные пункты Боровская Андреевка и Песчаное Харьковской области", — говорится в сводке российского ведомства за период с 11 по 17 октября.
За прошедшую неделю российская группировка нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад.
"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", — говорится в сводке.
По данным министерства, противник потерял свыше 1570 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, включая семь иностранного производства, 171 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 39 складов боеприпасов, 61 станция радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Кроме того, бойцам "Севера" удалось установить контроль над населенным пунктом Тихое в Харьковской области.
В зоне действий российской группировки войск "Север" ВСУ за неделю потеряли более 1315 военных.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, отметили в Минобороны.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1315 военнослужащих, три танка, 12 боевых бронированных машин, 80 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 38 складов боеприпасов и материальных средств", — отметили в ведомстве.
Также подразделения "Востока" за прошедшую неделю освободили населенные пункты Алексеевка и Приволье Днепропетровской области.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии", — говорится в сообщении.
Потери противника на данном направлении составили свыше 2315 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 103 автомобиля, 13 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной борьбы, добавили в Минобороны РФ.