Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Командующий "Южной" группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе военного ведомства РФ об освобождении села Дроновка в Донецкой Народной Республике.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российская группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Дроновка в ДНР. об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил ее командующий, сообщает Минобороны РФ.Белоусов в ходе работы в "Южной" группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.
Новости
14:15 24.10.2025 (обновлено: 14:23 24.10.2025)
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российская группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Дроновка в ДНР. об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил ее командующий, сообщает Минобороны РФ.
"Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Белоусов в ходе работы в "Южной" группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.