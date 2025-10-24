https://uz.sputniknews.ru/20251024/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-naselennyy-punkt-dronovka-dnr-52951582.html

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР

Командующий "Южной" группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе военного ведомства РФ об освобождении села Дроновка в Донецкой Народной Республике.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российская группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Дроновка в ДНР. об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил ее командующий, сообщает Минобороны РФ.Белоусов в ходе работы в "Южной" группировке войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.

