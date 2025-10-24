https://uz.sputniknews.ru/20251024/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-neskolko-seleniy-v-zone-svo-52954625.html

Российские войска за неделю освободили несколько селений в зоне СВО

Российские войска за неделю освободили несколько селений в зоне СВО

Sputnik Узбекистан

В ходе боев противник потерял тысячи военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады материальных средств.

2025-10-24T15:45+0500

2025-10-24T15:45+0500

2025-10-24T15:45+0500

сво

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

украина

минобороны рф

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488b5fb875cb654203edc53329c99188.jpg

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, Проминь в Донецкой Народной Республике, а также Першотравневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Бологовка в Харьковской области.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, на этом направлении за неделю уничтожены 3 610 военных ВСУ.Отмечается, что при этом нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.Российская группировка войск "Восток" за неделю освободила населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области и уничтожила свыше 2 365 бойцов ВСУ.Потери противника на данном направлении составили свыше 2 365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20251024/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-naselennyy-punkt-dronovka-dnr-52951582.html

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские войска населенные пункты зона сво