Российские войска за неделю освободили несколько селений в зоне СВО

https://uz.sputniknews.ru/20251024/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-neskolko-seleniy-v-zone-svo-52954625.html
Sputnik Узбекистан
В ходе боев противник потерял тысячи военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады материальных средств.
2025-10-24T15:45+0500
2025-10-24T15:45+0500
2025-10-24T15:45+0500
сво
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488b5fb875cb654203edc53329c99188.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, Проминь в Донецкой Народной Республике, а также Першотравневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Бологовка в Харьковской области.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, на этом направлении за неделю уничтожены 3 610 военных ВСУ.Отмечается, что при этом нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.Российская группировка войск "Восток" за неделю освободила населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области и уничтожила свыше 2 365 бойцов ВСУ.Потери противника на данном направлении составили свыше 2 365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20251024/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-naselennyy-punkt-dronovka-dnr-52951582.html
россия
украина
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, Проминь в Донецкой Народной Республике, а также Першотравневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Бологовка в Харьковской области.
"На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.
Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, на этом направлении за неделю уничтожены 3 610 военных ВСУ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял более 3 610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие", — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что при этом нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.
Российская группировка войск "Восток" за неделю освободила населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области и уничтожила свыше 2 365 бойцов ВСУ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", — говорится в сообщении.
Потери противника на данном направлении составили свыше 2 365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.