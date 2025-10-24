Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251024/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-neskolko-seleniy-v-zone-svo-52954625.html
Российские войска за неделю освободили несколько селений в зоне СВО
Российские войска за неделю освободили несколько селений в зоне СВО
Sputnik Узбекистан
В ходе боев противник потерял тысячи военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады материальных средств.
2025-10-24T15:45+0500
2025-10-24T15:45+0500
сво
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
россия
украина
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_488b5fb875cb654203edc53329c99188.jpg
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, Проминь в Донецкой Народной Республике, а также Першотравневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Бологовка в Харьковской области.Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, на этом направлении за неделю уничтожены 3 610 военных ВСУ.Отмечается, что при этом нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.Российская группировка войск "Восток" за неделю освободила населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области и уничтожила свыше 2 365 бойцов ВСУ.Потери противника на данном направлении составили свыше 2 365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20251024/rossiyskie-voennye-vzyali-pod-kontrol-naselennyy-punkt-dronovka-dnr-52951582.html
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52953376_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0109e3c22ae3751c010386bd0a4f6cf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
российские войска населенные пункты зона сво
российские войска населенные пункты зона сво

Российские войска за неделю освободили несколько селений в зоне СВО

15:45 24.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТренировка подразделения спецназа группировки "Центр"
Тренировка подразделения спецназа группировки Центр - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
В ходе боев противник потерял тысячи военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, автомобили, орудия полевой артиллерии, станции РЭБ, склады материальных средств.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Российские войска освободили Бологовку в Харьковской области, Проминь в Донецкой Народной Республике, а также Першотравневое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Бологовка в Харьковской области.

"На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области", — говорится в сводке ведомства.

Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Проминь, на этом направлении за неделю уничтожены 3 610 военных ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Чунишино, Ленино и Проминь Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Противник потерял более 3 610 военнослужащих, три танка, 18 боевых бронированных машин, 37 автомобилей и 41 артиллерийское орудие", — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что при этом нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.
Российская группировка войск "Восток" за неделю освободила населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области и уничтожила свыше 2 365 бойцов ВСУ.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Полтавка, Павловка Запорожской области и Першотравневое Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны", — говорится в сообщении.

Потери противника на данном направлении составили свыше 2 365 военнослужащих, танк, 14 боевых бронированных машин, 77 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, два склада материальных средств, отметили в военном ведомстве РФ.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР
14:15
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0