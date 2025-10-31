https://uz.sputniknews.ru/20251031/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-novoaleksandrovka-v-dnepropetrovskoy-oblasti-53137400.html
ВС России освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области
ВС России освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
2025-10-31T15:45+0500
2025-10-31T15:45+0500
2025-10-31T15:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
всу
россия
украина
спецоперация
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_73d8f6119451cf5c382d5eafbd00df5c.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российская группировка "Восток" освободила Новоалександровку Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1acfcb31921ddb3fe503ed4d3a4056b0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новоалександровка днр сво всу россия украина спецоперация восток днепропетровская область
новоалександровка днр сво всу россия украина спецоперация восток днепропетровская область
ВС России освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области
15:45 31.10.2025 (обновлено: 15:51 31.10.2025)
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российская группировка "Восток" освободила Новоалександровку Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства за неделю.
По данным ведомства, всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.