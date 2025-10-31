Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20251031/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-novoaleksandrovka-v-dnepropetrovskoy-oblasti-53137400.html
ВС России освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области
ВС России освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
2025-10-31T15:45+0500
2025-10-31T15:51+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
всу
россия
украина
спецоперация
минобороны рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_73d8f6119451cf5c382d5eafbd00df5c.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российская группировка "Восток" освободила Новоалександровку Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1acfcb31921ddb3fe503ed4d3a4056b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новоалександровка днр сво всу россия украина спецоперация восток днепропетровская область
новоалександровка днр сво всу россия украина спецоперация восток днепропетровская область

ВС России освободили населенный пункт Новоалександровка в Днепропетровской области

15:45 31.10.2025 (обновлено: 15:51 31.10.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие.
Российские военнослужащие. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2025
© РИА Новости
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря подразделениям "Восточной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Российская группировка "Восток" освободила Новоалександровку Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населенные пункты Новониколаевка, Красногорское, Привольное Запорожской области, Егоровка, Вишневое и Новоалександровка Днепропетровской области", — говорится в сводке ведомства за неделю.

По данным ведомства, всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин и 108 автомобилей. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0