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Встреча представителей Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана с делегацией Министерства электроники и информационных технологий Индии

Узбекистан и Индия обсудили создание IT-парков

Пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана
В Узбекистане
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Страны планируют запустить специализированные курсы повышения квалификации по программе обучения Центра развития передовых компьютерных технологий (C-DAC).

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Представители Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана обсудили с делегацией Министерства электроники и информационных технологий Индии создание в республике IT­-парков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, планируется запустить курсы повышения квалификации по программе обучения индийского Центра развития передовых компьютерных технологий.

Узбекско-индийские отношения в политике, экономике и гуманитарной сфере
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Не только Тадж-Махал: что связывает Индию и Узбекистан
Узбекистан и Индия — давние партнеры, которые активно развивают новые сферы двусторонних отношений. Недавно президент республики Шавкат Мирзиёев впервые посетил южноазиатскую страну с официальным визитом. Были подписаны документы о сотрудничестве в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, фармацевтики, туризма, военного образования и других. Стороны договорились довести товарооборот между странами до миллиарда долларов.

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФЭСН РАНХиГС при президенте РФ, кандидат философских наук Игорь Загарин считает, что Индия интересна Узбекистану и как союзник в сфере безопасности. Ее поддержка важна в том числе и для решения афганского вопроса.

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Теги:
Индия, Узбекистан



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