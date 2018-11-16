22:35 16 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.79
  • EUR9374.66
  • USD8271.27
Поиск
Девушка работает с ноутбуком. Архивное фото

Узбекистанцы определят, какие реформы нужны республике

© Sputnik / Виталий Аньков
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
12610

Центр "Стратегия развития", созданный в прошлом году по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, принимает мнения и предложения жителей страны о реформах в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Жители Узбекистана могут поделиться видением реформ по основным направлениям, которые предусмотрены Стратегией развития республики до 2021 года. Всего их пять:

1.     Совершенствование системы государственного и общественного строительства;

2.     Верховенство закона, реформирование судебно-правовой системы;

3.     Развитие и либерализация экономики;

4.     Развитие социальной сферы;

5.     Обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

Под каждым пунктом есть окно для комментариев. Кроме того, предложение можно сформулировать отдельно и прикрепить в виде файла. 

Еще одним инструментом, позволяющим налаживать жизнь в стране, является виртуальная приемная президента. Шавкат Мирзиёев открыл ее в 2016 году, будучи премьер-министром. Его примеру последовали некоторые госслужащие, представители науки и бизнеса.

Шавкат Мирзиёев на заседании
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Пациенты не чувствуют реформ: президент Узбекистана раскритиковал медицину
С февраля граждане могут обратиться не только к президенту, но и к руководителям определенных министерств и ведомств, проконсультироваться. За два года в онлайн-приемную поступило более двух миллионов обращений.

Помимо этого, доступен сайт, где представлены проекты нормативно-правовых документов Узбекистана: законы, указы и постановления президента, постановления кабинета министров, приказы и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств. К настоящему времени завершено обсуждение 878 документов, еще 124 находятся в работе. Чтобы оставить комментарий, не нужно регистрироваться — достаточно зайти с помощью аккаунта в одной из пяти предложенных соцсетей.

По теме

Реформу электроэнергетики будет курировать лично премьер Арипов
Теги:
Узбекистан, Реформы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Здание Верховного суда Азербайджана, фото из архива
    А судьи где?

    Количество судей в Азербайджане в пересчете на численность населения ниже европейских стандартов, заявил председатель Верховного суда республики.

  • Места силы: где искать мистические точки Минской области
    Места силы

    Куда современные белорусы ходят с жертвоприношениями, где просят избавить от слепоты, подарить хорошего мужа и облегчить роды, разбирался Sputnik.

  • Георгий Мурадов
    Взаимный интерес

    По каким вопросам Крым и Абхазия начнут сотрудничать уже в ближайшее время, рассказал зампредседателя Совета министров Республики Крым.

  • Премьер-министр Молдовы Павел Филип, архивное фото.
    С критикой не согласен

    Премьер-министр Молдовы заявил, что резолюция Европарламента, критикующая ситуацию в республике, является политическим документом.

  • Дом Стенбока
    Серьезный удар

    Премьер-министр Эстонии Юри Ратас признал факт кризиса в правительстве республики из-за ситуации вокруг соглашения ООН о миграции.

  • Встреча президента РЮО с депутатами Госдумы РФ
    Опасное соседство

    Строительство в Грузии аэродрома НАТО и биолаборатории беспокоит Южную Осетию, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественный прием по поводу открытия генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, губернатор Евгений Куйвашев.
Узбекистан на Урале: как открывалось генконсульство в Екатеринбурге
Высший пилотаж Русских Витязей на авиасалоне в Бахрейне
"Русские витязи" изумили Бахрейн - видео уникального шоу
Как не погибнуть от угарного газа
Чем опасен угарный газ: признаки отравления и первая помощь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054