Узбекистанцы определят, какие реформы нужны республике

Центр "Стратегия развития", созданный в прошлом году по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, принимает мнения и предложения жителей страны о реформах в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Жители Узбекистана могут поделиться видением реформ по основным направлениям, которые предусмотрены Стратегией развития республики до 2021 года. Всего их пять:

1. Совершенствование системы государственного и общественного строительства;

2. Верховенство закона, реформирование судебно-правовой системы;

3. Развитие и либерализация экономики;

4. Развитие социальной сферы;

5. Обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.

Под каждым пунктом есть окно для комментариев. Кроме того, предложение можно сформулировать отдельно и прикрепить в виде файла.

Еще одним инструментом, позволяющим налаживать жизнь в стране, является виртуальная приемная президента. Шавкат Мирзиёев открыл ее в 2016 году, будучи премьер-министром. Его примеру последовали некоторые госслужащие, представители науки и бизнеса.

С февраля граждане могут обратиться не только к президенту, но и к руководителям определенных министерств и ведомств, проконсультироваться. За два года в онлайн-приемную поступило более двух миллионов обращений.

Помимо этого, доступен сайт, где представлены проекты нормативно-правовых документов Узбекистана: законы, указы и постановления президента, постановления кабинета министров, приказы и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств. К настоящему времени завершено обсуждение 878 документов, еще 124 находятся в работе. Чтобы оставить комментарий, не нужно регистрироваться — достаточно зайти с помощью аккаунта в одной из пяти предложенных соцсетей.