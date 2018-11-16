Узбекистанцы определят, какие реформы нужны республике

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Жители Узбекистана могут поделиться видением реформ по основным направлениям, которые предусмотрены Стратегией развития республики до 2021 года. Всего их пять:
1. Совершенствование системы государственного и общественного строительства;
2. Верховенство закона, реформирование судебно-правовой системы;
3. Развитие и либерализация экономики;
4. Развитие социальной сферы;
5. Обеспечение безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, а также осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики.
Под каждым пунктом есть окно для комментариев. Кроме того, предложение можно сформулировать отдельно и прикрепить в виде файла.
Еще одним инструментом, позволяющим налаживать жизнь в стране, является виртуальная приемная президента. Шавкат Мирзиёев открыл ее в 2016 году, будучи премьер-министром. Его примеру последовали некоторые госслужащие, представители науки и бизнеса.
Помимо этого, доступен сайт, где представлены проекты нормативно-правовых документов Узбекистана: законы, указы и постановления президента, постановления кабинета министров, приказы и постановления министерств, государственных комитетов и ведомств. К настоящему времени завершено обсуждение 878 документов, еще 124 находятся в работе. Чтобы оставить комментарий, не нужно регистрироваться — достаточно зайти с помощью аккаунта в одной из пяти предложенных соцсетей.