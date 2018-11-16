Шавкат Мирзиёев встретился с аксакалами

Президент Узбекистана совершил вторую рабочую поездку в Каракалпакстан в качестве главы государства.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в финале рабочей поездки в Каракалпакстан встретился с аксакалами, представителями интеллигенции, различных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Мероприятие прошло в международном аэропорту "Нукус".

"В ходе открытой и искренней беседы говорилось о реформах во внутренней и внешней политике страны, преобразованиях в социально-экономической сфере", — отмечается в сообщении.

Участники встречи рассказали, что изменения происходят повсеместно, о них можно судить по махалле, району.

Во время поездки в Каракалпакстан Шавкат Мирзиёев побывал, в частности, на текстильной фабрике "Кантекс инвест", в нукусском гарнизоне, семейной поликлинике. Кроме того, он заявил, что в стране появятся так называемые "президентские" школы. Пилотный проект планируется запустить в Нукусе. Детали пока не раскрыты.