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Шавкат Мирзиёев встретился с аксакалами

Шавкат Мирзиёев встретился с аксакалами

Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (38)
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Президент Узбекистана совершил вторую рабочую поездку в Каракалпакстан в качестве главы государства.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в финале рабочей поездки в Каракалпакстан встретился с аксакалами, представителями интеллигенции, различных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба президента республики. Мероприятие прошло в международном аэропорту "Нукус".

"В ходе открытой и искренней беседы говорилось о реформах во внутренней и внешней политике страны, преобразованиях в социально-экономической сфере", — отмечается в сообщении.

Участники встречи рассказали, что изменения происходят повсеместно, о них можно судить по махалле, району.

Во время поездки в Каракалпакстан Шавкат Мирзиёев побывал, в частности, на текстильной фабрике "Кантекс инвест", в нукусском гарнизонесемейной поликлинике. Кроме того, он заявил, что в стране появятся так называемые "президентские" школы. Пилотный проект планируется запустить в Нукусе. Детали пока не раскрыты.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (38)

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Нукус



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