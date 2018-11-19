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Милиция

ГУВД Ташкента: не устраивайте средневековых "судилищ"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Милиция прокомментировала видеозапись самосуда над продавцами "Трамадола".

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента изучают видеозапись, на кадрах которой неизвестные устроили самосуд над людьми, признавшимися в сбыте "Трамадола" — лекарственного препарата, запрещенного к обороту в Узбекистане. Ролик был снят в конце февраля, чтобы напугать тех, кто распространяет среди подростков и молодежи "Трамадол" и "Лирику" (распространение этого препарата тоже запрещено).

"По имеющейся информации, все происходящее на видеозаписи является инсценировкой, заснятой лицами, личность которых в настоящее время устанавливается", — говорится в публикации. При этом отмечается, что одного из имеющих отношение к этой записи удалось найти.

Тех, кто стал свидетелем, очевидцем противоправных действий, призвали не устраивать подобных средневековых "судилищ". О преступлениях и происшествиях следует сообщать в правоохранительные органы, напомнили в управлении.

Ранее сообщалось, что в период с 23 октября по 7 ноября сотрудники ГУВД столицы задержали 46 подозреваемых в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте "Трамадола" и "Лирики". Органы предварительного следствия возбудили 19 уголовных дел.

Теги:
лирика, трамадол, Ташкент



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