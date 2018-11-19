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Пешеходы переходят дорогу

Ташкент и Казахстан может связать платная дорога

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Представители хокимията Ташкента и корпорации Сhina Railway 14th Bureau Group Сo.LTd обсудили возможность строительства двух платных дорог.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Ташкент и казахстанский город Чимкент может связать платная дорога. Такую возможность обсудили в хокимияте столицы Узбекистана. Кроме того, платная дорога может появиться по направлению от Ташкента до Чимгана (Бостанлыкский район, Ташкентская область).

Также участники встречи рассмотрели инициативу об открытии курсов подготовки специалистов в сфере строительства. По итогам встречи в качестве базовых площадок для обучения по китайской методике выбрали четыре профессиональных колледжа.

Ранее министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект, который предполагает поэтапное создание платных магистралей по всей стране.

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Теги:
дороги, Ташкент



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