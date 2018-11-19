Ташкент и Казахстан может связать платная дорога

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Ташкент и казахстанский город Чимкент может связать платная дорога. Такую возможность обсудили в хокимияте столицы Узбекистана. Кроме того, платная дорога может появиться по направлению от Ташкента до Чимгана (Бостанлыкский район, Ташкентская область).

Также участники встречи рассмотрели инициативу об открытии курсов подготовки специалистов в сфере строительства. По итогам встречи в качестве базовых площадок для обучения по китайской методике выбрали четыре профессиональных колледжа.

Ранее министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект, который предполагает поэтапное создание платных магистралей по всей стране.