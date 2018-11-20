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Водители Намангана отметили День флага

Водители Намангана в честь Дня флага Узбекистана украсили авто

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В Узбекистане
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По уже сложившейся традиции они провели 18 ноября флешмоб – 30 машин, украшенных национальными флагами Узбекистана, ехали по центральным улицам города.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Намангане водители отметили День Государственного флага Республики Узбекистан – они украсили полотнищами автомобили и проехались по центральным улицам города, сообщается на странице сообщества в Facebook.

Всего в ставшем традиционным флешмобе приняли участие три десятка водителей, он привлек большое внимание жителей.

Кроме того, водители взяли с собой 50 детей из малообеспеченных семей и отвезли их в недавно открытый парк имени Ибрата.

Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан" был принят 18 ноября 1991 года. Флаг состоит из трех цветов – небесно-голубого, белого и зеленого. Первый – символ неба и чистой воды, второй – мира и чистоты, третий – олицетворение благодатной природы.

Также флаг украшают белые полумесяц и звезды, которые говорят о многовековой традиции народа Узбекистана и 12 звездных месяцах.

Теги:
традиции, водители, Водители Намангана, флешмоб, Наманган, флаг, Узбекистан



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