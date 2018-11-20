Водители Намангана в честь Дня флага Узбекистана украсили авто

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В Намангане водители отметили День Государственного флага Республики Узбекистан – они украсили полотнищами автомобили и проехались по центральным улицам города, сообщается на странице сообщества в Facebook.
Всего в ставшем традиционным флешмобе приняли участие три десятка водителей, он привлек большое внимание жителей.
Кроме того, водители взяли с собой 50 детей из малообеспеченных семей и отвезли их в недавно открытый парк имени Ибрата.
Закон "О Государственном флаге Республики Узбекистан" был принят 18 ноября 1991 года. Флаг состоит из трех цветов – небесно-голубого, белого и зеленого. Первый – символ неба и чистой воды, второй – мира и чистоты, третий – олицетворение благодатной природы.
Также флаг украшают белые полумесяц и звезды, которые говорят о многовековой традиции народа Узбекистана и 12 звездных месяцах.