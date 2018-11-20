Бесплатный Wi-Fi и номер для авто: в Бухаре открылся центр госуслуг

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Бухаре состоялось открытие центра государственных услуг. Для посетителей доступно 88 окон приема, сообщается на сайте Министерства юстиции Узбекистана. Посетители могут заменить водительское удостоверение старого образца, получить биометрический паспорт, услуги органов ЗАГС и нотариата. Кроме того, в качестве эксперимента внедрена услуга выдачи автомобильных номеров.

В зале размещены указатели, информационные дисплеи, а также инфокиоски, с помощью которых любой желающий может получить необходимые услуги. Организована электронная очередь.

"К каждому — индивидуальный подход, учтены потребности разных возрастных групп и социальных слоев", — отмечается в публикации.

Посетители также могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и электронной библиотекой.