Классика и современность: в Ташкенте пройдет "День китайской моды"

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана 22 ноября впервые пройдет "День китайской моды", организованный посольством КНР и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Ташкент во власти моды: яркие кадры с Tashkent Fashion Week 2017 12

Как рассказал временный поверенный в делах посольства КНР в Узбекистане Чжан Вэньчуань, на завтра запланированы симпозиум, мастер-классы, показ мод. По его словам, зрители смогут увидеть сочетание классического и современного стилей.

Чжан Вэньчуань отметил, что на сегодняшний день под стратегическим руководством двух лидеров отношения Узбекистана и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю. Так, продвигается сотрудничество в рамках выдвинутого в 2010-х годах предложения КНР "Один пояс и один путь", а также гуманитарное сотрудничество.

Sputnik Модели во время показа на Ташкентской неделе моды

Ташкентская неделя моды продлится до 26 ноября. В мероприятиях примут участие дизайнеры из Италии, Франции, Индии, Кореи, Таджикистана и Кыргызстана. Коллекции представят известные бренды — например, Ritu Beri (Индия) и Sabrina Persechino (Италия). Кроме того, свои работы продемонстрируют узбекские дизайнеры Дильдора Касымова, Нилюфар Абдувалиева, Денис Томилин, Дильноз Эркинова и другие. Всего ожидается 15 показов, во время которых можно будет увидеть 1,3 тысячи дизайнерских моделей.

Sputnik Модели во время показа на Ташкентской неделе моды

В 2017 году за шесть дней прошло 11 показов, было продемонстрировано более тысячи нарядов. Помимо этого, каждый день во Дворце творчества молодежи шли мастер-классы, творческие встречи с дизайнерами.