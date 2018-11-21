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Модели во время показа на Ташкентской неделе моды

Классика и современность: в Ташкенте пройдет "День китайской моды"

Sputnik
В Узбекистане
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Гостям и участникам традиционной Ташкентской недели моды продемонстрируют китайские текстильные технологии и идеи дизайна.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана 22 ноября впервые пройдет "День китайской моды", организованный посольством КНР и Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности. 

Модели во время показа на Tashkent Fashion Week 2017
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент во власти моды: яркие кадры с Tashkent Fashion Week 2017
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Как рассказал временный поверенный в делах посольства КНР в Узбекистане Чжан Вэньчуань, на завтра запланированы симпозиум, мастер-классы, показ мод. По его словам, зрители смогут увидеть сочетание классического и современного стилей.

Чжан Вэньчуань отметил, что на сегодняшний день под стратегическим руководством двух лидеров отношения Узбекистана и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю. Так, продвигается сотрудничество в рамках выдвинутого в 2010-х годах предложения КНР "Один пояс и один путь", а также гуманитарное сотрудничество.

Модели во время показа на Ташкентской неделе моды
Sputnik
Модели во время показа на Ташкентской неделе моды

Ташкентская неделя моды продлится до 26 ноября. В мероприятиях примут участие дизайнеры из Италии, Франции, Индии, Кореи, Таджикистана и Кыргызстана. Коллекции представят известные бренды — например, Ritu Beri (Индия) и Sabrina Persechino (Италия). Кроме того, свои работы продемонстрируют узбекские дизайнеры Дильдора Касымова, Нилюфар Абдувалиева, Денис Томилин, Дильноз Эркинова и другие. Всего ожидается 15 показов, во время которых можно будет увидеть 1,3 тысячи дизайнерских моделей.

Модели во время показа на Ташкентской неделе моды
Sputnik
Модели во время показа на Ташкентской неделе моды

В 2017 году за шесть дней прошло 11 показов, было продемонстрировано более тысячи нарядов. Помимо этого, каждый день во Дворце творчества молодежи шли мастер-классы, творческие встречи с дизайнерами.




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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

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