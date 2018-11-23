Зариф Ализода: планируем создать форум омбудсменов ЦА

Азиатский форум по правам человека проходит в Самарканде. Его участники обсуждают гражданские права, их взаимосвязь, достижения и проблемы в сфере исполнения обязательств по правам человека.

ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Выступавший на мероприятии уполномоченный по правам человека в Таджикистане Зариф Ализода заявил, что в перспективе возможно создание форума омбудсменов ЦА, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам омбудсмена, нынешний форум имеет большое значение для всех стран ЦА, а особенно для Узбекистана и Таджикистана, так как республики в последнее время очень тесно сотрудничают, в том числе в сфере защиты прав человека.

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"В Таджикистане живут наши братья-узбеки, в Узбекистане проживает много таджиков. Поэтому мы хотим оформить наше сотрудничество. В перспективе можно будет говорить о межгосударственном объединении. Сейчас мы это назвали предварительно форумом омбудсменов ЦА", - объяснил он.

Зариф Ализода заявил, что странам надо укрепить сотрудничество, так как объединение в дальнейшем могло бы способствовать тому, что на мировой арене к общим вопросам Узбекистан и Таджикистан могли бы подходить согласованно.

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