Как иностранцы в Узбекистане будут оплачивать тонировку машин

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане представлен на общественное обсуждение проект, регламентирующий порядок оплаты сбора за тонировку иностранных автомобилей при временном въезде и транзите через республику. При этом правила не распространяются на тонированные машины официальных иностранных делегаций.

© Sputnik / Игорь Зарембо Пятьдесят оттенков темного: где самая дорогая тонировка в мире

Сбор в 15 долларов планируется взимать с автомобилей массой не более 3,5 тонны, состоящих на учете в регистрирующих органах других стран, используемых для перевозки пассажиров, имеющих не более восьми мест, помимо водительского. Затемнены должны быть одно или несколько из передних, боковых и задних стекол, кроме люка на крыше. Водителей при въезде будут направлять для оплаты в банковские кассы, расположенные рядом с приграничными таможенными постами. После оплаты выдадут квитанцию, приравненную к разрешению на тонировку стекол.

Выявлением неплательщиков займется дорожно-патрульная служба. При отсутствии квитанции она будет составлять административный протокол.

С августа 2018 года в Узбекистане разрешено тонировать стекла машин за отдельную плату. Для физических лиц это 90 минимальных размеров заработной платы (МРЗП), для юридических лиц — 120 МРЗП, для юридических лиц других стран — 140 МРЗП.