19:46 23 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.56
  • EUR9451.28
  • USD8277.53
Поиск
Тонированное стекло автомобиля

Как иностранцы в Узбекистане будут оплачивать тонировку машин

CC0 / pixabay
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
63 0 0

Любители затемненных стекол будут отдавать по 15 долларов.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане представлен на общественное обсуждение проект, регламентирующий порядок оплаты сбора за тонировку иностранных автомобилей при временном въезде и транзите через республику. При этом правила не распространяются на тонированные машины официальных иностранных делегаций.

Проверка стекол на тонировку
© Sputnik / Игорь Зарембо
Пятьдесят оттенков темного: где самая дорогая тонировка в мире
Сбор в 15 долларов планируется взимать с автомобилей массой не более 3,5 тонны, состоящих на учете в регистрирующих органах других стран, используемых для перевозки пассажиров, имеющих не более восьми мест, помимо водительского. Затемнены должны быть одно или несколько из передних, боковых и задних стекол, кроме люка на крыше. Водителей при въезде будут направлять для оплаты в банковские кассы, расположенные рядом с приграничными таможенными постами. После оплаты выдадут квитанцию, приравненную к разрешению на тонировку стекол.

Выявлением неплательщиков займется дорожно-патрульная служба. При отсутствии квитанции она будет составлять административный протокол.

С августа 2018 года в Узбекистане разрешено тонировать стекла машин за отдельную плату. Для физических лиц это 90 минимальных размеров заработной платы (МРЗП), для юридических лиц — 120 МРЗП, для юридических лиц других стран — 140 МРЗП.

Теги:
тонировка



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Министр охраны природы Армении Эрик Григорян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Ценный ресурс

    Министерство охраны природы Армении пообещало сделать все возможное, чтобы в следующем году дополнительного водозабора из Севана не было.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Внутри телевизионной башни в Ташкенте
Высоко сижу, или Что можно разглядеть с ташкентской телебашни
Проснувшийся вулкан на Курильских островах
На краю бездны: шокирующие кадры проснувшегося вулкана облетели весь Интернет
Туризм в Узбекистане
Приезжайте в Узбекистан: главное о туризме в республике

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054