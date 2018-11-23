Как иностранцы в Узбекистане будут оплачивать тонировку машин

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Узбекистане представлен на общественное обсуждение проект, регламентирующий порядок оплаты сбора за тонировку иностранных автомобилей при временном въезде и транзите через республику. При этом правила не распространяются на тонированные машины официальных иностранных делегаций.
Выявлением неплательщиков займется дорожно-патрульная служба. При отсутствии квитанции она будет составлять административный протокол.
С августа 2018 года в Узбекистане разрешено тонировать стекла машин за отдельную плату. Для физических лиц это 90 минимальных размеров заработной платы (МРЗП), для юридических лиц — 120 МРЗП, для юридических лиц других стран — 140 МРЗП.