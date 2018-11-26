Россия поможет Узбекистану с развитием нанотехнологий

Республику посетил генеральный директор акционерного общества "Роснано", основанного в 2011 году на базе Российской корпорации нанотехнологий.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. В Самарканде состоялась встреча заместителя премьер-министра республики, председателя Государственного комитета по инвестициям Сухроба Холмуродова и гендиректора компании "Роснано" Анатолия Чубайса. Узбекская сторона рассказала, как в стране развиваются нанотехнологии.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества с "Роснано" в этом направлении. Стороны получили ответы на все интересовавшие их вопросы", — сообщается на сайте правительства.

Акционерное общество "Роснано" занимается реализацией в РФ государственной политики в области нанотехнологий. Компания инвестирует в высокотехнологичные проекты по производству современной продукции и услуг.

"Инвестиционная политика общества направлена в основном на сферы электроники, оптоэлектроники и телекоммуникаций, здравоохранения и биотехнологии, металлургии, машиностроения, энергетики, производства строительной и промышленной продукции, химии и нефтехимической отрасли", — отмечается в публикации.

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Ранее узбекские ученые высказали мнение, что в экономику страны необходимо внедрять нанотехнологии. Кроме того, они предложили создать при Академии наук Центр развития нанотехнологий.