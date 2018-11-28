В Узбекистане упростили процедуру установки газовых счетчиков

Раньше для подачи заявления потребители должны были обращаться в территориальную газоснабжающую компанию.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Узбекистанцы могут оставить заявку на установку и снятие газового счетчика через Единый портал интерактивных государственных услуг. Новой возможностью могут воспользоваться граждане, прошедшие авторизацию и имеющие электронную подпись.

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Потребитель не имеет права самостоятельно снимать и устанавливать счетчики — в первую очередь в целях безопасности. Этим занимаются представители территориального газоснабжающего предприятия и Бюро принудительного исполнения в присутствии потребителя.

Ранее сообщалось, что в республике с 8 декабря подорожают горячая вода и отопление. Если прибор учета отсутствует, горячее водоснабжение обойдется в 18 609,24 сума с человека в месяц, сейчас узбекистанцы платят 16 917,49 сума. При наличии прибора учета придется выложить 4 765,20 сума за кубометр, сейчас — 4 332 сума.