Назначен новый директор Республиканского центра микрохирургии глаза

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Директором Республиканского специализированного научно-практического центра микрохирургии глаза стал доктор медицинских наук Азамат Юсупов, сообщили в пресс-службе Минздрава страны. Он учился и повышал квалификацию в клиниках престижных университетов США и Великобритании, в совершенстве владеет английским и турецким языками. До назначения был главным врачом частной клиники ООО "Sihat ko’z".

Пресс-служба Минздрава Узбекистана Директор Республиканского специализированного научно-практического центра микрохирургии глаз назначен Азамат Юсупов

В числе возложенных на Юсупова задач — оказание населению качественной и высокотехнологичной медпомощи, разработка стратегии по профилактике ряда заболеваний, обновление стандартов раннего выявления, диагностирования и лечения глазных заболеваний, использование эффективных подходов диагностирования и предотвращения заболеваний по специальности.

Кроме того, Азамат Юсупов теперь отвечает за расширение международного сотрудничества с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями в сфере офтальмологии, внедрение успешного опыта и четких инновационных моделей. Также в зоне ответственности нового директора — подготовка молодых кадров, организация мастер-классов.