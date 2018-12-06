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Федеральный научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России

Назначен новый директор Республиканского центра микрохирургии глаза

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Узбекистане
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Ранее эту должность занимал Зафар Сидиков — главный офтальмолог Министерства здравоохранения Узбекистана, председатель Ассоциации врачей.

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Директором Республиканского специализированного научно-практического центра микрохирургии глаза стал доктор медицинских наук Азамат Юсупов, сообщили в пресс-службе Минздрава страны. Он учился и повышал квалификацию в клиниках престижных университетов США и Великобритании, в совершенстве владеет английским и турецким языками. До назначения был главным врачом частной клиники ООО "Sihat ko’z".

Директор Республиканского специализированного научно-практического центра микрохирургии глаз назначен Азамат Юсупов
Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Директор Республиканского специализированного научно-практического центра микрохирургии глаз назначен Азамат Юсупов

В числе возложенных на Юсупова задач — оказание населению качественной и высокотехнологичной медпомощи, разработка стратегии по профилактике ряда заболеваний, обновление стандартов раннего выявления, диагностирования и лечения глазных заболеваний, использование эффективных подходов диагностирования и предотвращения заболеваний по специальности. 

Кроме того, Азамат Юсупов теперь отвечает за расширение международного сотрудничества с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями в сфере офтальмологии, внедрение успешного опыта и четких инновационных моделей. Также в зоне ответственности нового директора — подготовка молодых кадров, организация мастер-классов.

Теги:
кадровые перестановки, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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