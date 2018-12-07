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Грузовики на границе

В Узбекистане изменилась процедура получения лицензии на автоперевозки

© Sputnik / Владимир Корнев
В Узбекистане
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Лицензирующий орган получит необходимые для оформления документа сведения посредством специальной электронной системы.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. В Узбекистане сократили сроки оформления лицензий на автоперевозки. Согласно постановлению кабмина республики, срок принятия решения о выдаче документа или об отказе теперь составляет пять дней вместо прежних десяти. На уведомление соискателя лицензии о принятом решении дается один рабочий день, столько же — на оформление лицензии после представления соискателем документа об оплате госпошлины и подписания лицензионного соглашения.

Кроме того, теперь для получения лицензии соискателям не нужно сдавать данные об автотранспорте, находящемся, к примеру, в собственности или аренде. Лицензирующий орган сам получит все нужные сведения посредством межведомственной электронной системы.

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Также отныне невозможно переоформить документ при слиянии юрлиц, каждое из которых имело лицензию на перевозки на дату госрегистрации нового юридического лица. Теперь переоформить лицензию можно лишь при преобразовании, то есть смене организационно-правовой формы юрлица.

Теги:
Перевозки, транспорт



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