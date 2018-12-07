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В Узбекистане утверждены требования к кабинетам народной медицины

© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Кабинеты народной медицины в Узбекистане должны соответствовать минимальным требованиям к материально-технической базе учреждения — это одно из условий получения лицензии. Для стационарных и амбулаторных организаций народной медицины утвержден список из восьми необходимых вещей.

В перечень входят:

  • стол для стерильных медицинских приспособлений;
  • рабочий стол для представителя народной медицины;
  • стулья;
  • кушетка;
  • стационарная бактерицидная лампа для процедурной комнаты;
  • медицинские приспособления для стерилизации и дистилляции либо договор на оказание таких услуг (при наличии в деятельности инвазивных процедур);
  • кровать (для стационаров);
  • тонометр и фонендоскоп;
  • медицинский термометр.

Напомним, в октябре народная медицина была признана дополнительным методом медицинской помощи. В соответствии с постановлением президента лица, которые оказывают медицинские услуги с использованием методов народной медицины, несут ответственность за последствия своей деятельности в объеме, предусмотренном для медицинских работников в соответствии с законодательством. Однако требование о наличии медицинского образования предъявлять не станут.

Теги:
Медицина



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