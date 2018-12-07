В Узбекистане утверждены требования к кабинетам народной медицины

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Кабинеты народной медицины в Узбекистане должны соответствовать минимальным требованиям к материально-технической базе учреждения — это одно из условий получения лицензии. Для стационарных и амбулаторных организаций народной медицины утвержден список из восьми необходимых вещей.

В перечень входят:

стол для стерильных медицинских приспособлений;

рабочий стол для представителя народной медицины;

стулья;

кушетка;

стационарная бактерицидная лампа для процедурной комнаты;

медицинские приспособления для стерилизации и дистилляции либо договор на оказание таких услуг (при наличии в деятельности инвазивных процедур);

кровать (для стационаров);

тонометр и фонендоскоп;

медицинский термометр.

Напомним, в октябре народная медицина была признана дополнительным методом медицинской помощи. В соответствии с постановлением президента лица, которые оказывают медицинские услуги с использованием методов народной медицины, несут ответственность за последствия своей деятельности в объеме, предусмотренном для медицинских работников в соответствии с законодательством. Однако требование о наличии медицинского образования предъявлять не станут.