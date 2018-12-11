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Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года

Новый год в Ташкенте: хокимият рассказал про праздничные площадки

Sputnik / Дильшода Рахматова
В Узбекистане
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Главную новогоднюю ель республики установят около библиотеки имени Алишера Навои на улице Истиклол.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. К зимнему празднику в столице Узбекистана украсят еще пять елей — на площадях Дружбы Народов и Хадра, на массиве Алгоритм, перед Государственным цирком, а также рядом с торгово-развлекательными центрами Next и Compass. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ташкента.

Хокимияты районов устроят праздничные мероприятия на следующих площадках:

  • около столичного зоопарка;
  • на территории торгового комплекса Ecobozor;
  • в парках "Ашхобод", "Дўстлик", "Экопарк", а также в Central Park, Green Park;
  • на площади перед Большим театром имени Алишера Навои;
  • около Национального банка Узбекистана;
  • рядом с Дворцом культуры железнодорожников;
  • около Центра культуры и отдыха Бектемирского района.

Напомним, главная новогодняя ель начнет радовать жителей столицы с 20 декабря. Рядом с ней будут находиться четыре маленьких дерева, сцена и торговые ряды.

Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу >>>

Новогодние каникулы в республике продлятся пять дней — с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.

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Теги:
праздник, новый год



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