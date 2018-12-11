Новый год в Ташкенте: хокимият рассказал про праздничные площадки

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. К зимнему празднику в столице Узбекистана украсят еще пять елей — на площадях Дружбы Народов и Хадра, на массиве Алгоритм, перед Государственным цирком, а также рядом с торгово-развлекательными центрами Next и Compass. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ташкента.
Хокимияты районов устроят праздничные мероприятия на следующих площадках:
- около столичного зоопарка;
- на территории торгового комплекса Ecobozor;
- в парках "Ашхобод", "Дўстлик", "Экопарк", а также в Central Park, Green Park;
- на площади перед Большим театром имени Алишера Навои;
- около Национального банка Узбекистана;
- рядом с Дворцом культуры железнодорожников;
- около Центра культуры и отдыха Бектемирского района.
Напомним, главная новогодняя ель начнет радовать жителей столицы с 20 декабря. Рядом с ней будут находиться четыре маленьких дерева, сцена и торговые ряды.
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Новогодние каникулы в республике продлятся пять дней — с 30 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.