Сенат Олий Мажлиса одобрил запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Продажа энергетических напитков будет наказываться штрафом в размере от пяти до десяти минимальных заработных плат.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство, предусматривающие запрет на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Соответствующая формулировка внесена в закон "О качестве и безопасности пищевой продукции", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В закон включено определение понятия "энергетический напиток". Это напиток, содержащий более 150 миллиграммов на один литр кофеина и/или других компонентов, оказывающих достаточное влияние на изменение тонуса человеческого организма.

Реализация энергетиков детям будет наказываться штрафов от пяти до десяти минимальных размеров заработных плат (МРЗП). Должностным лицам придется заплатить штраф в размере от семи до 15 МРЗП.

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Изменения также предусматривают ограничение рекламы таких напитков. В частности, она запрещена в электронных СМИ в период с 7:00 до 22:00. Кроме того, наложено табу на безвозмездное распространение образцов энергетиков в целях рекламы для несовершеннолетних. Объявления должны сопровождаться предупреждением о вреде их употребления свыше установленной нормы.

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