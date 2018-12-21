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Автомобиль Chevrolet Tracker

В Нурафшоне открыли первый мультибрендовый автосалон

© Sputnik / Дильшода Рахматова
В Узбекистане
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В автосалоне предоставляются услуги автострахования, а также возможность на месте оформить регистрационные номера для приобретенных автомобилей.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. 20 декабря 2018 года в городе Нурафшон Ташкентской области состоялось открытие первого в Узбекистане мультибрендового автосалона, сообщает пресс-служба компании.

Автомобиль Chevrolet Tracker
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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"Задачей данного современного мультибрендовый автосалона является реализация автомобилей, большегрузной коммерческой техники и запасных частей, а также осуществление услуг автосервиса, предпродажной подготовки, периодического тех.обслуживания и гарантийного ремонта легковых автомобилей и большегрузной коммерческой техники производства компаний, входящих в УзАвто", - говорится в новости.

Данный автосалон призван предоставить максимальный комфорт для покупателей с лучшим клиентским сервисом: в автосалоне предоставляются услуги автострахования, а также возможность на месте оформить регистрационные номера для приобретенных автомобилей.

Дополнительно для удобств покупателей в автосалоне работает филиал банка.

В шоуруме мультибрендового автосалона на постоянной основе представлены бренды предприятий отечественного автопрома, таких как "GM Uzbekistan", "SamAvto", "JV MAN Auto – Uzbekistan" и "UzAuto Trailer", а именно Chevrolet, MAN, Isuzu и Kamaz.

Кроме того, состоялась презентация новой модели GM Uzbekistan "Chevrolet Tracker", продажа которой стартовала 10 декабря 2018 года. Сообщается, что с момента старта продаж уже реализовано более 1000 единиц данной модели.




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