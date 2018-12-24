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Студенты в аудитории

Центробанк Узбекистана поощрит перспективных студентов

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В Узбекистане
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ЦБ республики объявил конкурс на специальную стипендию для студентов бакалавриата и магистратуры.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Студенты, обучающиеся по направлениям "Банковское дело", "Экономика", "Бухгалтерский учет в банках", "Макроэкономика", "Статистика" и "Информационные технологии" смогут побороться за специальную стипендию Центробанка Узбекистана. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Претенденты должны иметь высокие рейтинговые баллы в учебном процессе и знать государственный и русский языки, а также не менее одного иностранного.

"Прием документов осуществляется с 1 по 15 февраля 2019 года, рассмотрение и конкурс — с 16 февраля по 1 марта", — говорится в публикации.

Стипендия будет назначена до конца текущего учебного года.

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Теги:
студенты, стипендия, Центральный банк Республики Узбекистан



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